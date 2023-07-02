讓高雄與世界連結！高雄海洋派對及愛河灣水樂園活動

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高雄市長陳其邁致詞表示，高雄港過去被圍牆所遮蔽，現在只要通過掃描QR Code並進行簡單的登記，人們即可直接進入愛河水域，暢遊水上世界，他也感謝海洋委員會對於海洋政策的支持，回憶起大港橋的啟用，他說大港橋已經成為高雄市的重要地標之一，是遊客和市民必打卡的聖地，也見證了許多美好姻緣，希望今日的啟動開幕是快樂出帆、迎向未來，讓高雄能夠跟世界連結，成為一個真正的海洋首都。
高雄市政府海洋局局長張漢雄說，活動現場有水上瑜珈表演活動、汕尾國小OP帆船隊操帆展演，以及高雄知名樂團表演，同時周邊伴有海洋市集，更有亞洲百大女DJ妖嬌嗨翻全場，愛河灣水樂園搭配2023高雄海洋派對系列活動，於7月1日起開幕營運，暑假營業時間為下午2點至6點，該水樂園的活動內容，將常態性提供SUP、獨木舟、水上腳踏車等各式浮具租賃服務，以親民的價格，讓民眾免自備浮具，輕鬆從事水域休閒活動，感受高雄特有海洋之美，現場備有救生員、救生艇及淋浴盥洗設備，讓遊客遊憩玩水更安心。
張漢雄進一步說，為落實並延伸「還河於民」的政策目標，海洋局特別開放「愛河灣非動力水域遊憩活動區」，以提供市民更多親水空間，民眾只要攜帶立式划槳(SUP)、獨木舟、泛舟艇等水上遊憩活動浮具，即可在愛河之心至愛河灣間全長5.7公里的水域，自由選擇從愛河之心、願景橋、河東路、河西路、愛河灣等5處浮動平台下水，只要掃描岸邊告示牌QR Code做實名登記，並穿著救生衣，就可在這熱情的夏日清涼下水遊憩。