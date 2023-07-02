李帝勳在台灣！開電視看到金曲獎　衝樓下7-11「買麵包奶茶來配」

韓劇《Move to Heaven：我是遺物整理師》、《模範計程車》男主角李帝勳首次訪台，今（2）日晚間6點將在Zepp New Taipei舉辦粉絲見面會，他會前接受台灣媒體訪問，因為他在《模範計程車》飾演「特種部隊出身的計程車司機」，問及今天是否搭乘計程車到活動會場？他大笑說：「我有看到路上的黃色計程車！」還表示昨晚在飯店看到第34屆金曲獎轉播，所以跑去樓下7-11買麵包、奶茶，笑說：「好像該買一些東西來配。」 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲李帝勳有問必答，十分親民。（圖／記者陳思誼攝）李帝勳因為《模範計程車》系列劇聲名大噪，劇中「正義形象」以及「一流開車技術」受到廣大網友討論，問及開車技術、有無信心拿到「模範計程車司機駕照」，李帝勳笑說：「在劇裡面我開很多車，我在安全駕駛的部分很有自信。」聊到正義形象，是否曾路見不平挺身而出？李帝勳說：「現在仔細想不太到什麼，我昨天在旅館要到對面便利商店的時候，我看路上沒車想說那穿越馬路，想想還是走斑馬線好了，現在想起來我還是滿正義的，有道德良心！雖然這樣說有點好笑，但我會從小事開始注重，比方說丟垃圾要丟進垃圾桶，還有我看到有人排隊插隊的話，我一定會生氣，也會跟對方說一定要排隊。」李帝勳也透露會去便利商店，是因為昨晚到飯店後看到電視轉播金曲獎，「看了直播後，覺得好像要買東西來配，我就下樓剛好有活動（金曲獎）的藝人也住這間飯店的樣子，有粉絲在等，但應該不是我的（粉絲），我就去了便利商店買麵包、奶茶！」他也對於台灣超商的塑膠袋要收費、不能拍攝感到驚訝，「我被店員告知後很不好意思」，更表示有機會的話，今天下班後要去買茶葉蛋吃。▲李帝勳自認是正義使者。（圖／記者陳雅蘭攝）7月追星／(G)I-DLE舒華第1次在家鄉開演唱會 李帝勳SJ接力來台灣李帝勳要來了！見面會祭出6大福利寵粉 搶票時間曝光許光漢站上百想舞台！不帶韓文翻譯「對話李帝勳」 表現全曝光魏嘏雋宣布《魷魚遊戲2》7月開拍！當導遊帶魷魚遊戲演員來台灣