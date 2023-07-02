小奶貓發燒、嘔吐、拉肚子　當心頭號殺手「貓瘟」奪命！

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▲小貓在診療台接受打針治療。（圖／新北市動物保護防疫處提供）
貓泛白血球減少症 當心6大症狀動保處獸醫師李建沛表示，貓瘟正確名稱為「貓泛白血球減少症」，是由貓小病毒（Feline Parvovirus）所引起的一種病毒性傳染病，在年幼的貓咪有高度的傳染性及高機率的致死性，有「貓咪的頭號殺手」之稱。臨床上常見下列6大症狀，而且還會因免疫力下降而引發其他相關的疾病。
- 發燒
- 嘔吐
- 下痢
- 食慾不振
- 毛髮髒亂
- 精神不繼
小貓們經過志工的加強隔離照護後，目前已恢復健康，完成基礎疫苗注射，與逗貓棒玩耍中（可愛影片點這裡），在新店動物之家的小城里認養小棧等待認養。
▲小貓們目前已恢復健康完成基礎疫苗注射，享受陽光並等待認養中。（圖／新北市動物保護防疫處提供）
志工陳蓁穎表示，以往照顧小貓時，最怕貓咪又吐又拉，最後被驗出來有貓瘟，因為小貓感染貓瘟後，會增加照顧的困難度，而且很容易死亡。這次小貓經過醫療中心的治療，加上她親自灌食、給予營養膏、baby food及奶粉後，讓小貓成功的對抗病魔，恢復了活力，相當令人高興。雖然這2周照顧得很辛苦，但看到撐過疾病的小貓在籠子內玩樂，心情便會不自主的快樂起來，想想這一切的辛苦都是值得的。
新北市動保處表示，貓瘟是貓咪的頭號殺手，有高度的傳染性及致死性，呼籲飼主需每年定期為家中寵物施打疫苗以保護貓咪的健康。另外，歡迎有計畫認養寵物的家庭，可以在評估飼養環境及各方條件符合後，到各動物之家認養寵物，即可獲得專屬白金卡及飼養寵物認證卡，憑卡享有價值近萬元的優惠，包括「終身免費狂犬病疫苗施打」、「免費1次內外寄生蟲及心絲蟲預防投藥」、「免費1年份犬8合1或貓3合1疫苗施打」、「憑卡至新北市151家動物醫院享有該寵物終身免收掛號費」、「半年內檢診醫療服務及公務獸醫電話諮詢」等，歡迎市民踴躍認養。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58332
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