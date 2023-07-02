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民眾遊瑞士急病插管控代表處不處理 外交部：扭曲事實

▲外交部發言人劉永健（圖／邱新博攝）
▲外交部發言人劉永健（圖／邱新博攝）

記者邱新博／台北報導

有媒體網路節目指控，有國人前往瑞士旅遊時急病插管，外交部態度冷淡竟只回「只負責辦護照」。外交部澄清，曾協尋翻譯與平價旅館，並轉介僑團領袖幫助、更前往探視民眾；但民眾要求派人幫忙搬行李，限於外館人力、距離遙遠，難以提供超出範圍服務。

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針對中天網路節目近日上傳「國人旅遊瑞士染不明病毒急送加護病房，求救外交部竟回：只負責辦護照」的影片，外交部說明，我國駐瑞士代表處接獲本案劉女士電話告稱，她和夫婿翁先生在瑞士旅遊，翁先生因昏迷就醫將轉往蘇黎世的醫院，希望駐處提供傳譯及建議臨近醫院的廉價旅館，另表示她難以獨自搬運行李等。

駐處值機人員在接獲通報後表示將代為尋找傳譯人員；並著手協尋平價旅館；另同時提供我國僑委會輔導僑界成立的「蘇黎世地區急難救助協會」聯絡方式以就近提供協助；也表示可代為以電話與醫院或邦政府社福單位協助溝通。


至於搬運行李部分，受限於駐處人力有限，以及前往劉女士所在地點協助將行李運到蘇黎世，再返回駐處的車程至少需4小時，駐處實難以提供超出「旅外國人急難救助實施要點」規定以外要求的服務。

外交部說，駐處後續也分別以電話及兩度派員前往蘇黎世探望住院的翁先生與關心劉女士。翁先生病況已好轉；劉女士與其子也感謝駐地僑胞與駐處的協助，不過也對高額醫療費用感到憂慮。我國駐瑞士代表處與當地僑團將持續關心翁先生的復原情形並提供必要協助。

外交部指出，駐瑞士代表處絕無中天新聞節目中所指不處理或拒絕受理的情形，對於中天新聞節目未盡客觀、扭曲事實、連最基本的查證責任皆付之闕如的報導，表示高度遺憾與無法接受。

鑒於各國國境開放，旅行活動已恢復正常，外交部提醒，國人除避免前往動亂與治安不佳區域外，更建議歐洲地區因通貨膨脹，物價及醫療等服務非常昂貴，前往歐洲旅遊應該加保足夠的相關旅遊醫療保險。外交部並呼籲國人在海外旅遊時務必注意自身安全。

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