周貶逾2角！新台幣是否進一步貶向31.2元？匯銀：觀察兩指標
美國經濟數據穩健，強化市場對聯準會（Fed）升息預期，美元指數走強，日圓及人民幣續探底，新台幣兌美元也連9貶，6月30日收在31.135元，不僅創逾7個月新低，週線、月線、季線也全面收黑。展望後勢，雖然美國公布5月個人消費支出物價指數（PCE）年增率降至3.8%，但核心PCE依維持在4.6%，美國升息動向仍需更多數據觀察，匯銀人士認為，若美股有較大修正，美元續強，日圓、人民幣持續向下探底，新台幣將續向31.2元靠攏。
記者顏真真／台北報導
美國聯準會持續放「鷹」，市場預期今年還會升息，美元指數一度衝破103，與此同時亞洲主要貨幣仍趴倒跌不停，日圓更一度摜破145兌1美元，人民幣也續走貶，亦加重新台幣兌美元貶值壓力，並進一步貶破31.1元。
新台幣兌美元6月30日收貶在31.135元，較前一周五6月21日收盤價30.920元，一周下來重貶了2.15角， 周貶幅0.7%。而累計6月以來也貶值了3.69角，周線、季線、月線全數收黑。
雖然美國最新公布的PCE數據進一步下滑，從4月的4.3%降進一步降至5月的3.8%，美元指數也拉回至103以下，不過，匯銀人士表示，美國核心PCE物價指數仍維持在4.6%，顯示通膨下滑主要是油價下跌帶來的拉回，通膨率仍遠高於美國聯準會2%目標，美國升息動向仍需更多數據觀察。
因此，匯銀人士預期，新台幣短線可能先維持橫向整理格局，當然，如果美股修正較大，美元指數有撐續走高，亞洲主要貨幣包括日圓及人民幣也繼續向下探底，新台幣兌美元就會續向31.2元靠攏 。