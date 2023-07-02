中國大賣場屢傳歇業！家樂福北京剩3間　分析：傳統模式面臨轉型

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作為歐洲零售龍頭之一的家樂福，早在1995年在北京開設首家門市後便開始迅速擴張，直到2006年在中國的店面更已突破100家。然而隨著中國新零售模式的迅速崛起，許多外企品牌被收購或直接撤離中國市場，在2019年至2021年間，家樂福分別關了旗下3家、20家、26家門市，而2022年前三季，家樂福更是毫無展店計畫，僅宣布旗下門市54家結束營業，全中國僅剩151家。
報導指出，直到今年4月，家樂福在北京的店面數量還有15家，但在短短2個月內就有12間門市宣布歇業。北京只剩天通苑店、雙井店、四元橋店，消費者更稱店內許多貨架上已經呈現空置，要不然就是只剩一兩種單一商品擺滿架上；另一方面，通州門市更傳出拖欠租金、電費等費用被迫關閉，深圳第一家家樂福也宣布結束營業，北京家樂福更因拖欠能源費用被中國供電局強制停電而無法正常經營。
不僅如此，經營近15年的「永旺夢樂城北京國際商城」也在6月宣布結束營業，永旺超市區更在5月31日停止營運，不少餐飲品牌已經撤店離場。美國經濟學者黃大衛告訴《大紀元》，這些大型賣場早已是虧損連連，儘管目前租金已下降，但客流量與銷售額實在太少，難以維持固定開銷，只能選擇在租約到期時歇業。
中華經濟研究院助研究員王國臣則分析，眼下看見的大型超市賣場倒閉原因有長期與短期影響，短期來看包含了疫情打擊消費增長，收入萎縮、失業率上升等原因，長期來看則是受到阿里巴巴等電商平台、直播購物普及影響，線下實體消費的趨勢逐漸被線上消費取代。
他提到，中國市場看似廣大、可以吸引內需消費，但內需市場可能沒有外界想像得這麼好，尤其是內需消費品很容易被本土廠商取代。
分析認為，大型量販賣場的關閉將直接衝擊商用地產，「他們倒閉的話，會導致很多商業地產沒法出租，而且往往這種商業體倒閉後，很難再招商，租金、各種費用損失非常龐大。」