遭女演員指稱性騷擾「法院正面對決」！黃健瑋聲明：絕對全力配合

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據悉，化名Mia的女網友，日前控訴黃健瑋在2006年拍攝短片期間，趁她服用史蒂諾斯（安眠藥）後對她做出性騷擾行為。事發2、3年之後，Mia才從黃健瑋的同班同學那邊得知，「我早就聽過妳的名字了，黃健瑋說過的女生，妳的名字最好記」、「他絕對知道妳吃了藥，妳不是第一個。」
消息曝光後，黃健瑋則發律師函嚴正澄清爆料內容並非屬實、未有違反法律之行為，「年輕時確實有過很多交往對象，但對於報導中近20年前曾經來往的敘述，並非事實，本人絕無違法之情事。針對不實指控我們將委由律師進行後續的法律動作。對近日諸多事件感到難過與遺憾，也對所牽連的單位與朋友們感到非常抱歉。」
黃健偉的老婆蔡亘晏也回應，「健瑋年輕時的確情史豐富，我和他結婚之前就已經摸透透他的過往了，但他是一個做事有底線、有原則的人，不會做出違法的事。平日裡關於錯誤，有做過的，他一定會承認並且道歉改進；而關於那些沒有做過的事，我自己是當梗圖在看。」
對此，Mia無法接受黃健瑋夫婦說法，1日再度發文表示：「請黃先生不要閃躲、不要語焉不詳、不要逃避媒體。戲裡的陳家競（《人選之人—造浪者》角色）是有擔當的人，戲外的你又是什麼？如果我說的有任何一點不是事實，請你們夫妻提出告訴，讓我們在法院正面對決。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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