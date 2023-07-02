喊話醫界「支持我參選」　賴清德：打造健康台灣、讓世界擁抱台灣

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賴清德說，大家的支持是一股強大的力量，醫界不分團體，在台灣社會每個角落守護國人健康，疫情之際，更是勇敢站在第一線守護病人安全，贏得台灣社會肯定，強調自己出身醫界，能夠得到醫界大家庭的支持，代表對他的肯定。
賴清德也透露，自己從小就想當醫生，雖然出身在鄉下家庭，但從來沒有放棄此理想，認為當醫師可以減輕病人痛苦，是何等偉大的事，經過重重考驗才順利當上醫師，當面臨1996年飛彈危機，我毅然決然棄醫從政，如果台灣不保，不要說醫生，其他人都會落難。
賴清德也提及，今年自己代表民進黨參選總統，兩岸情勢升高有過之而無不及，也許這是老天爺要他勇敢面對變局，強調要用和平當做目標燈塔、用民主當指南針，帶領台灣這條船上2千350萬人勇敢前進、繁榮發展，他會竭盡所能維持台海和平現狀，主張台灣不是中國人民共和國的一部分，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，堅定捍衛台灣民主自由的憲政體制，也堅定維護中華民國台灣前途只有國人能決定，只有能夠穩固主權的前提之下所得到得和平才是真得和平，
在政治上，賴清德重申不能接受一個中國原則、九二共識，一但接受中國條件，主權就沒有了，民主也沒有了，在經濟上面也不能重談服貿，台灣社會已經成功走入國際市場，台灣對印太地區的投資已經超越大陸，台商因為中國政治環境的不穩定，經商條件大不如前，已經用他們的腳做出決定，在這種狀況之下，要走進一中市場洽簽服貿，這絕對是錯誤路線。
賴清德提到，自己出身醫界，懇請醫界支持他參與選舉，協助未來打造健康台灣，根據資料顯示，台灣的平均壽命80到82歲，但每個人平均壽命有10％的時間是不健康的，不是臥病在床就是坐輪椅需要人照顧。未來希望結合大家的力量，打造健康台灣，讓國人平均壽命延長以外，健康壽命也要越來越長。
賴清德，台灣只要國人健康，國家就會富強。推動健康台灣的時候，就能推動健康產業。健康產業包含生物科技產業、長照、運動，各種產業都會發展起來，這樣經濟就會更好，國家就會更強。台灣的生物科技產業和健康產業是很有條件，可以成為另外一座護國神山。當健康產業做起來的時候，世界自然而然會來擁抱台灣，希望能夠結合大家的力量，共同打拼，打造健康台灣，「讓國人更健康，國家更強，讓世界擁抱台灣。」