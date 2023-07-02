熱到只想待在冷氣房！1圖秒懂1週天氣 這天「高溫恐飆38度」
中央氣象局表示，本週將會是「越來越熱」的天氣，尤其從週二（7月4日）開始，水氣減少加上西南風增強，各地高溫將越來越明顯，攝氏35度的高溫是基本起跳數字，局部地區可能有攝氏36度甚至以上的極端高溫出現，週五（7月7日）可能更熱，不排除有攝氏38度高溫出現。不過可以慶幸的是，週二過後「午後雷陣雨」的情況會明顯趨緩，提醒民眾外出務必做好防曬、慎防中暑。
記者張志浩/綜合報導
氣象局指出，明（3）日各地大多多雲到晴，南部、東南部及金門、澎湖有局部陣雨，午後各地仍有局部短暫雷陣雨，山區及北台灣有局部大雨發生的機率，午後出門務必攜帶雨具；氣溫部分，西半部及東北部高溫大多攝氏33至35度，花東及離島攝氏31至32度，並有局部攝氏36度左右的高溫。
週二開始至週日（7月9日），典型的夏季西南風開始影響，各地維持晴朗炎熱，西半部及東北部高溫攝氏33至36度，花東及離島攝氏31至33度，並有局部36度以上高溫，特別要留意週五（7月7日）可能更熱；這段時間午後雷雨減少，僅山區有局部雷雨，以及清晨上午，中南部沿海及金門、澎湖仍有局部雨勢。
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