瓜地馬拉反腐候選人意外進決選　最高院下令檢查選票

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托瑞斯在6月25日的投票中獲得15.8%選票；阿雷巴洛緊隨其後，獲得了11.8%選票。
分析人士預計，由於托瑞斯在選民密集的首都瓜地馬拉市（Guatemala City）不受歡迎，阿雷巴洛將贏得決選。
法院表示，應托瑞斯領導的全國團結希望黨（National Unity of Hope）、總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）領導的奮起黨（Vamos）和數個聯盟團體要求，暫時中止選舉程序，直到檢查完選票。
法院聲明指出，瓜地馬拉選舉當局將檢查選票，特別是任何疑似有違規行為的選票，以確保它們符合法律要求。
法院表示，選票檢查完之後，將決定是否採取罕見的重新計票措施。
阿雷巴洛表示，他將要求瓜地馬拉選舉法院廢除最高法院的裁決，他表示最高法院的裁決缺乏法律依據，對選舉進程構成危險。
阿雷巴洛在出人意料成功後，呼籲瓜地馬拉選民警惕對手操縱選舉結果。
他在社群媒體上一段影片中表示：「我們不能讓那些因第一輪表現糟糕而感到沮喪和失望的老政黨，玷污並質疑數千名瓜地馬拉人的自由決定。」
托瑞斯在投票後幾天表示，她擔心選票被有缺陷的軟體系統操縱，用以支持阿雷巴洛的「種子黨」（Semilla）。
觀察投票的美洲國家組織（Organization of American States）表示，投票過程似乎公正進行，僅有少數不影響結果的違規行為。（譯者：屈享平/核稿：楊昭彥）1120702