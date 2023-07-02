金曲34／黃偉晉主持紅毯卡詞1個字！懊惱自嘲：我心已打雷
黃偉晉首度主持金曲獎星光大道，與擁有優秀外語能力的陳明珠配合，表現中規中矩相當流暢，他事後在社群平台自曝心情緊張，加上平常很愛高調Diss網友，這次主持壓力超大，沒想到開場卡詞了一個字，內心非常懊悔，還是故作鎮定和陳明珠會合，自嘲「那段路我心已打雷」，粉絲安慰他金曲初登場表現很不錯，要他不要太自責。
記者江芷稜/綜合報導
現場直播需要穩定控場與專注力，黃偉晉自我要求高，他表示這陣子每天回家前就是到公園不斷的唸稿，認真準備主持資料，尤其牡羊座個性很衝，很在意網友想法，「今天這一局我要是表現不好，有海量看不慣我作風的網友在等著砲轟我啊！」一直告訴自己要表現好，可惜開場還是小突槌，不過過程最重要，自己問心無愧最重要。
網友笑說黃偉晉身材高大，在鏡頭前看似190公分，懷疑偷穿高跟鞋，他也親自解謎，澄清沒穿高跟鞋，「謝謝網友覺得我看起來190，我只有前兩天夢到，我穿恨天高主持的一團糟的惡夢，但現實的我，身高182公分，體重70公斤」，更感謝搭檔陳明珠擁有強大的控場與英文能力，能流暢訪問外賓，「我真的是跪拜明珠女神，妳太帥太罩了！沒有妳我真的會緊張到無法自拔，跟妳合作真的開心又放心」。
他坦言自己是一個愛音樂的人，能這麼靠近金曲獎真的很榮幸，接到主持紅毯邀約，深深感到滿足與幸福，雖然過程一度超時，當場笑不出來，最後在多方配合下努力把進度追回來，「我看到有人說明珠怎麼搭了一個小丑，嗯，我是，嘉賓跟入圍者才是紅毯的主角，我能把大家開開心心送進去典禮就是我該做的，恭喜昨晚每一個入圍者跟得獎者」，謙虛態度獲得觀眾讚賞。