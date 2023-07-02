勸進韓冰選中正、萬華立委？朱立倫：我跟韓國瑜都蠻怕女兒
國民黨台北市第五選區（中正、萬華）立委參選人難產，外傳前高雄市長韓國瑜女兒韓冰，被黨部屬意為可能參選人。對此，朱立倫今（2）日受訪表示，昨天他有跟韓國瑜提到此事，但他與國民黨總統參選人侯友宜和韓國瑜都蠻怕女兒，只能回家好好討論。
記者翁子竣／台北報導
國民黨中央黨部與台北市黨部今於北市典華飯店大直館6樓，舉辦總統暨立委候選人「鳳鳴朝陽、萬眾一心」造勢大會，總統參選人侯友宜、國民黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安、前總統馬英九、前台北市長郝龍斌和黃呂錦茹，和7名國民黨台北市立委候選人皆受邀出席，唯獨北市第五選區人選未出爐空缺。
外傳朱立倫盼韓冰可投入第五選區立委，但韓冰本人意願不高。另韓國瑜昨出席「黃復興黨部成立67周年會慶暨動員大會」時，面對朱立倫暗示勸進韓冰選立委，韓則以「稱讚小孩卻叫他買香菸」回應，看似替女兒間接婉拒邀請。
朱立倫今受訪說，黃呂錦茹與很多好朋友，都希望韓冰能來參選，目前都還在溝通中。朱也提到，昨天有特別跟韓市長提到這件事，但他跟韓國瑜、侯友宜都蠻怕女兒，只能回家好好討論，絕對不敢大聲講話，韓會把大家的心意傳達回去。
黃呂錦茹受訪時則透露，目前已跟韓冰見了4次面，但這中間不斷也用通訊軟體或簡訊聯絡。他坦言，韓冰剛開始確實有心動，但對方後來認為，自己還需要再充實。另外，針對是否會再勸進韓冰？黃呂錦茹則指出，要看黨主席決定。