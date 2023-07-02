成立中區選哲之友會　柯文哲：政府失能、台灣需要新的政治文化

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柯文哲父母、妻子陳佩琪都參與成立大會，並與支持者合影。柯文哲致詞時從外交談到內政，他表示民眾黨參與大選的目的很簡單，希望台灣一直是美麗之島福爾摩沙，而非外媒所形容「世界最危險的地方」。他提醒從巴菲特賣光台積電股票就能得到警訊，台灣理論上不會有戰爭，但擦槍走火的危險性一直存在。
柯文哲說，近來他出訪美國和日本，這些國家高層相當關心台灣，從國際局勢來看，接下來的10幾年，中美對抗局勢已經形成，他主張台灣應是中美溝通的橋樑，而非中美對抗的棋子，必須在夾縫尋找平衡點、謀求最大利益。
柯文哲說，他在參與白沙屯媽祖遶境的過程中感受到，台灣人民非常善良，但往往只要選舉一到就分裂，因為仇恨是動員投票最有效的工具。台灣需要一個清廉勤政、愛民愛鄉土的政府，而非製造仇恨、灑大幣、債留子孫、整天在自己國家裡製造分裂的執政黨。
柯文哲強調自己素人從政，強調理性務實科學、最重視政治誠信，而非訴諸口號、個人利益，8年台北市長經驗，讓他覺得政治不難，但「最難的是堅持」。台灣人不可能期待換了總統，從此就能過著幸福快樂的日子，但什麼都不做，國家更不可能改變，「只要每個人每天一起進步一點點，就能成為台灣最大利益」，這也是他想要傳遞的、新的政治文化。
柯文哲說，這幾個月他走訪台灣各地，到處缺水缺電缺工缺人才，光是一個雞蛋供應，可以從嚴重不足到必須銷毀，明明問題不是那麼難解決，政府卻有失能現象，「每個人都知道不對勁，但無法改變」。自己出來選台灣總統，只是一個象徵意義，最大的希望是認同他理念的人能凝聚在一起，「希望台灣因為有我們，變得更好。」