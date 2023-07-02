籃球／2職籃合併與否？三方會談交流　制度建立共同框架是個方向

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在此之前，中華籃協表態希望促成PLG和T1進行更多的交流和合作，兩聯盟基本上也都同意這樣的方針，但對於是否應該進行整併，PLG方面已明確表態短時間內無此計畫；而T1則是認為賽制不同，應該先嘗試合作。
籃協對此的態度是什麼？SBL將擔任什麼角色？
中華籃協祕書長李雲翔表示，FIBA賦予各國協會管理職籃的一些權力，所以籃協當然需要去幫助兩聯盟去建立一些制度，之前發布的選秀指引、職業經紀人制度等等，都是為了推動制度化，保護球員的權益不受損。
作為台灣最受歡迎的運動之一，國內有不少企業都支持籃球，無論是否自己成立球隊，都是希望以不同的形式做出貢獻，值得尊重。李雲翔透露，當初T1和PLG成立時都有邀請裕隆加入，但對方的政策是培育年輕球員，讓他們有舞台，所以選擇不進入這個圈子。
因此，他定性SBL未來的角色是培養本土的年輕球員，但至於是不是就是職籃的「農場」？他直言自己不能代表協會和SBL球隊，「裕隆、台銀、台啤已經支持很多年了，對於台灣籃球的推動扮演很重要的角色，只是因為制度和公營單位而無法進入職籃」，而未來他們還是會以同樣的方式去貢獻。
李雲翔認為未來在職籃選秀中獲選的球員將會越來越少，「因為現在各隊已經逐漸飽和，SBL的存在就是讓他們還有舞台能去發揮。人才多，才能往上輸送。台灣大學每年的應屆畢業生中，甲一級的就至少有100人以上，但不可能所有人都能打職籃，而若SBL規模夠大，就能有一個很健康的籃壇生態。」
至於對合併的相關話題，籃協的態度是開放的，但也點出現實面，北美四大職業賽事，一支職業隊大概需要600萬人口的支持，才有辦法營運，台灣只有2300萬人口，未來該如何撐起2個職籃聯盟的市場？李雲翔認為這是值得大家思考。而籃協今年續辦跨聯盟賽，就是希望雙方彼此有更多機會能互動。
職籃終究是要獲利 但現況是球隊過多？
P.League+在成立之時，當時的執行長陳建州就明確表示目標之一是「要讓各球團獲利」，但台灣的市場就這麼大，當競爭過大時，對於剛剛成立的職籃是不是好事？這是目前各方有所分歧的一個部分。
上賽季桃園雲豹找來NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）加盟，成功吸引人氣，成為行銷特效藥，但經營球隊所要花的支出仍十分可觀，「球場上的費用——不算球員薪水——就花了5400萬，門票收入則約8000萬」，在此情況下，要營利其實難度並不低。
張建偉認為吸引贊助商願意來支持，應是聯盟和各隊要去努力的目標，重點是在如此大環境下，不要再去形成對立，「不應該分成P+或T1的籃球，籃球只有一顆。」
立法委員洪孟楷則表示，職業運動就是要獲利，有獲利才能有活水，政府要去想的是怎麼樣去將市場擴大，目前營利事業捐贈，限定在「費用」項目，但他認為應可擴大範圍，用在實際需求。因此日前提出「運動發展基金」的修法草案。去年有修法通過贊助職業運動可扣除稅額，希望能再進一步。
洪孟楷委員也指出，目前體育署的年度總預算只有54億，要做全民運動、學校運動等業務，範圍廣但預算、人力有限，難以面面俱到。因此必須爭取升格為「運動發展部」，年度預算至少100億，只要成立，就能從三級機關成為一級部會。為此，洪委員有提出組織草案，但行政部門缺乏對案，以致未排入立院議程審理，未來他將持續推動。
PLG法律顧問余宗鳴則回應，國外聯賽的消費型態和選擇都和台灣不一樣，台灣籃球需要發展，三聯盟目前各有特色，組織章程和法人也都各有目的和宗旨。應該試著去超越現有對於職業運動的想像，讓市場自己去進一步發展看看，「也許台灣就是能支撐這麼多球隊的天堂」。
他說，攻城獅和夢想家就是在地經營非常理想的模板，而且透露攻城獅在本季確認墊底之後，在新竹主場的最後2場比賽仍是滿場。因此認為台灣籃壇仍有發展潛力，無須太早將答案寫死。
「目前國內3個職籃聯盟各有特色，組織、章程、法人制度，各有其目的與宗旨，究竟哪一個可協助台灣運動發展或是能被市場驗證，目前還無法下定論。」余宗鳴建議目前應先「鼓勵多元發展」，讓各聯盟繼續成長，並經過市場進一步驗證後，再來調整。
中興大學運動與健康管理研究所教授兼所長余宗龍，則給予雙方在合作上的一些建議，他稱可以仿效日職、美職進行跨聯盟交流賽，籃協可以邀請另外兩個聯盟的明星隊或冠軍隊打夏季威廉瓊斯盃，過去宏國隊、裕隆隊也曾參賽。因為P.LEAGUE或T1的球員不一定都有參與國際賽的經驗，如此可以協助球員拓展國際視野，這樣才能三聯盟共好。
職籃工會：制度上的共同框架是第一步。
台北市職業籃球員職業工會辦公室副主任焦佳弘表示，一個產業的發展，要看它的進程與成熟化，更重要的是其對待勞工與勞工互動的態度。而共同的制度是台灣籃球發展的重要進程，未來會與兩聯盟繼續達成集體協議共識。
「制度很重要，應持續強化球團和工會之間的溝通。」焦佳弘說，自己非常肯定籃協「籃球運動經紀人制度」的做法，不管是合是分，大家該有一個一起前進的方向，「（各聯盟）不一定會走在一起，但有一個共同框架很重要，如果能先在合約規格上將框架規定出來，那在處理球員交易上是可以往前走的。」
余宗鳴表示，今年PLG在許多想在勞資關係上推動的事，確實受到T1成立而有很多不同的考量，像是公布休賽季自由球員、薪資公布和薪資上限，只要是對於球員權益有意義的，無論風險、都會嘗試去建立。
實際上，今年是PLG首次由聯盟正式公布自由球員，這一制度設定頗受好評，「我們希望透過今年由我們主動公布自由球員，推動未來各隊的合約到期日能是一致的，在有另一聯盟存在的情況下，也能有一個共同的時間大家能開跑——就像今年7月1日NBA自由市場開啟一樣。不管是要競爭、還是要合作，能有一個時間點，大家一起來討論這件事。」
余宗鳴也強調，PLG聯盟肯定籃協在制定選秀指引及職業經紀人制度上的努力，「PLG是公司法人，T1是社團法人，但我們在某些部分，還是能和協會趨異求同，讓球員很放心的知道，不管我在哪個聯盟，有一些制度是一樣的、可以去依循。」