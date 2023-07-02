自曝單挑副院長理由　蔡壁如指蔡其昌最怕「有戲的選舉」

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蔡壁如說，3年多前藍軍在中一選區大輸6萬票，外界都說中一是民進黨的強勢區、這裡很硬、挑戰蔡其昌是不可能的艱難任務。但民進黨內從林佳龍到蔡其昌都不敢積極挑戰盧秀燕，市長選舉時蔡其昌被海扁26萬票，民進黨怎麼還有臉說要護民主？「蔡其昌真的很強嗎？讓我們一起看戲吧！」
蔡壁如認為，蔡其昌一直低調經營中一選區，因為他最害怕的，就是一場有戲的選舉、他害怕被看見、被檢驗、變成全國矚目。在民進黨強力運作下，有太多重要法案沒通過，蔡其昌身為立法院龍頭，「只要想過有什麼過不了的？是誰在幫誰吃案？在顧全誰的大局？」她指出民進黨內最不喜歡、最害怕的就是新潮流，如果賴清德、蔡其昌都選贏，台灣就會變成新潮流的。
蔡壁如強調，大台中地區永遠是兵家必爭之地，「我們的區是很有戲看的，幾次選舉曾出現藍綠各贏20萬票，沒人敢說中台灣一定贏」。未來她要以戰養戰，為地方選舉試水溫，讓大台中成為團結所有可團結力量的重要據點，「只要蔡壁如贏，大台中就贏；大台中贏，台灣就會贏，就能完成政黨輪替、立院各黨不過半的理想」
下屆中一選區（大甲、大安、外埔、清水、梧棲）立委選舉，除了民眾黨蔡壁如挑戰現任的民進黨立委蔡其昌，國民黨有金門大學副教授劉燈鐘完成黨內登記，但外界仍看好此區「藍白合」的可能性。