走「回頭路」為錯誤路線！賴清德：重啟服貿是錯誤

我是廣告 請繼續往下閱讀
賴清德致詞提及棄醫從政過往時說，1996年台海飛彈危機，他當時認為若台灣不保，不要說醫師，其他人都會淪難，人生在世數十寒暑，要挑一件讓血會熱的工作，才不會虛度此生；但萬沒想到，今年代表民進黨參選，兩岸情勢升高有過之而無不及，也許是老天爺給予考驗，要他勇敢團結大家面對變局。
賴清德指出，困難挑戰就是他的機會，要有這種氣魄乘風破浪前進，他把和平當做目標、當做燈塔，用民主當做指南針，帶領台灣這條船上2350萬人勇敢前進、繁榮發展。
賴清德說，政治上他將竭盡所能維持台海和平現狀，主張台灣不是中華人民共和國的一部分，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，堅定捍衛台灣民主自由憲政體制，堅定地維護中華民國台灣的前途只有2350萬人可以做決定。
他強調，只有在能夠穩固主權的前提下，所得到的和平、才是真和平，沒有主權的和平，就像香港澳門一般，隨時都會被人拿走；未來會在總統蔡英文開闢的這條民主道路上，持續壯大台灣。
賴清德說，他的和平之道，就是提升自身國防力量，不管是採購軍事武器或自己研發製造，都要竭盡所能推動；另外是站在民主陣營，與理念相同國家一起維護區域和平穩定，共同發揮力量，就有機會讓中國了解侵犯台灣的代價重大，進而達到威懾目標，以備戰來避免戰爭、達到和平目標。
賴清德指出，經濟上他將持續推動台灣企業立足台灣、布局全球、行銷全世界；他強調，台灣絕對有實力，在經濟上成為日不落國。
他說，政治上不能接受一個中國原則、九二共識，不管為了何種目的接受中國所提出的條件，一旦接受，主權就沒有了、民主也沒有了；經濟發展上，也不能重談服貿。
賴清德認為，台灣社會已成功走入國際市場，2011年台商對中國投資是146億美元，2021年台商對中國投資只剩下50幾億元，對印太投資已超過對大陸的投資。
他說，台商因為中國政策不穩定、經貿條件大不如前，已經用腳、做出決定。對此經濟局勢，應是要提出更高願景，讓台灣企業家更走入世界，若是走回頭路、鎖進一中市場，去洽簽服貿，這絕對是走回頭路、是錯誤的路線。（編輯：林克倫）1120702