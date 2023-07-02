金曲獎「頒獎卡片內容」曝光！觀眾一看原諒艾怡良：難怪念錯

金曲34／艾怡良頒錯獎痛哭道歉！文化部長說話了　暖心打氣

▲艾怡良（右）頒發「最佳單曲製作人」時頒錯得獎者，引來罵聲，文化部長史哲發文為艾怡良打氣。（圖 ／台視提供）
▲艾怡良（右）頒發「最佳單曲製作人」時頒錯得獎者，引來罵聲，文化部長史哲發文為艾怡良打氣。（圖 ／台視提供）

記者吳雨婕/綜合報導

歌手艾怡良昨（1）日擔任金曲獎頒獎人，頒發「最佳單曲製作人」時鬧烏龍，誤將獎項頒給了陳建瑋，讓艾怡良飽受批評，雖然主辦單位、評審團主席陳建騏都出聲替她緩頰，但依然止不住討論，事後她難過又自責的開直播道歉，惹人心疼。而在金曲獎結束後，文化部長史哲，在臉書發文分享對今年金曲獎的想法，還特別在文中安慰了艾怡良，並稱讚陳建瑋的高EQ。

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艾怡良在頒發「最佳單曲製作人」時，錯把獎項頒給了陳建瑋，其實得獎者是嘟嘟、周已敦，引起全場譁然陳建騏得知此事後，於後台受訪時替艾怡良緩頰，表示是自己的簽名太大了，「她念錯名字的時候，我跟工作人員說不對不對她念錯了，頒獎的時候會緊張，而且我沒入圍這個項目。」

▲艾怡良頒錯獎給陳建瑋，結果陳建瑋致詞到一半才被告知，現場相當尷尬。（圖／台視提供）
▲艾怡良（右）頒錯獎給陳建瑋，結果陳建瑋致詞到一半才被告知，現場相當尷尬。（圖／台視提供）
之後，歌手Matzka也在社群媒體上貼出「cinevuan 7鄰86號」得獎卡片，的確陳建騏的簽名占據一處，範圍也不小，反倒是「cinevuan 7鄰86號」字樣偏小，這也難怪在緊張之下艾怡良會看錯、念錯得獎者。對此，文化部表示：「揭曉信封設計加入評審團主席簽名是為了確保資訊正確性。未來也不會取消簽名，但將在設計上增加標示以增加資訊區隔。」

文化部長史哲在臉書發文，以今年金曲獎年度歌曲的得獎者安溥，描述歌曲〈最好的時光〉時說的「所有的遺憾跟追悔的時光，都還有更多會被發展下去的一切」，打氣艾怡良，史哲表示：「相信妳今晚一定很緊張，別難過，以後還要再來金曲獎頒獎、領獎。我特別要跟我們高雄長大的金曲歌王陳建瑋感謝，建瑋謝謝你的高EQ、謝謝你的溫暖，如同你精彩的創作，讓頒獎典禮順利進行。」

▲文化部長史哲今日出席行政院會，談及未來文化部推動藝文復甦的具體內容。（圖／行政院提供）
▲▼文化部長史哲發文打氣艾怡良。（圖／行政院提供、翻攝史哲臉書）
▲史哲發文打氣艾怡良。（圖／翻攝史哲臉書）
 
史哲也感謝擔任頒獎典禮主持人的韋禮安；星光大道主持人陳明珠、黃偉晉，並以陳建騏的一段話作為今年金曲獎的結語：「『入圍是逗號，得獎是一個階段的句號』我想今晚，還有許多驚嘆號！！為今晚得獎者賀喜，更為所有入圍者喝采，也為所有音樂人的創作成果叫好，謝謝大家用美好的音樂，帶大家度過一切的難關，在每一個開心或難過的時候，留下最美好的時光。」

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