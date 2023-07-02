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男孩突爆瘦4公斤！竟罹「上腸繫膜動脈症候群」 醫1招改善

男孩突爆瘦4公斤！竟罹「上腸繫膜動脈症候群」 醫1招改善
男孩突爆瘦4公斤！竟罹「上腸繫膜動脈症候群」 醫1招改善

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】一位11歲的男孩三個月瘦了四公斤，食不下嚥，胃脹難忍，父母以為小孩得了厭食症，緊張得四處求醫，卻一再被以胃炎醫治，就醫經醫師詳細檢查發現，該男孩罹患了「上腸繫膜動脈症候群」，十二指腸被壓扁，食物無法通過，最佳的「處方」是增胖，一段養胖後，果然不藥而癒！

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先天性「上腸繫膜動脈症候群」需手術　過瘦則可改吃流質營養物

澄清醫院中港分院一般兒科醫師廖子涵表示，經超音波和電腦斷層檢查，發現該男孩的主動脈與上腸繫膜動脈之間夾角只有23度，這個夾角正常時大約38到65度之間。該情況的原因常見為體重過輕，上腸繫膜動脈缺少脂肪支撐，壓迫到十二指腸，胃裡消化的食物較難順暢下到十二指腸，而導致食慾不振與頻繁的噁心嘔吐。

上腸繫膜動脈症候群發生的原因如果是先天性，就需要手術處理，但如果是因為太瘦而造成的可考慮「增胖」，來增加上腸繫膜動脈支撐的脂肪，讓夾角慢慢的增大，以解除對十二指腸的壓迫。因此，廖子涵醫師下的「處方」是讓男孩改吃流質的營養食物，並給予適當的止吐和促進食慾的藥物，果然吃了兩個多月後，體重逐漸增加，病情也獲得很好的改善。

孩子成長期　體重急速下降需儘快就醫　

廖子涵指出，正在成長的孩子，體重應該是逐步增加，不應該有體重急速下降的情形。據醫學統計分析，兒童罹患上腸繫膜動脈症候群的機率約為0.05%，孩子如有不明原因的體重下降，就要求醫找出真正的原因。值得一提的是年輕的女性如果過度減重，也有罹患上腸繫膜動脈症候群的風險，故追求完美體態的同時，也須注意不要過度減重以免得不償失。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58347

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