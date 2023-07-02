男孩突爆瘦4公斤！竟罹「上腸繫膜動脈症候群」 醫1招改善

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先天性「上腸繫膜動脈症候群」需手術 過瘦則可改吃流質營養物澄清醫院中港分院一般兒科醫師廖子涵表示，經超音波和電腦斷層檢查，發現該男孩的主動脈與上腸繫膜動脈之間夾角只有23度，這個夾角正常時大約38到65度之間。該情況的原因常見為體重過輕，上腸繫膜動脈缺少脂肪支撐，壓迫到十二指腸，胃裡消化的食物較難順暢下到十二指腸，而導致食慾不振與頻繁的噁心嘔吐。
上腸繫膜動脈症候群發生的原因如果是先天性，就需要手術處理，但如果是因為太瘦而造成的可考慮「增胖」，來增加上腸繫膜動脈支撐的脂肪，讓夾角慢慢的增大，以解除對十二指腸的壓迫。因此，廖子涵醫師下的「處方」是讓男孩改吃流質的營養食物，並給予適當的止吐和促進食慾的藥物，果然吃了兩個多月後，體重逐漸增加，病情也獲得很好的改善。
孩子成長期 體重急速下降需儘快就醫廖子涵指出，正在成長的孩子，體重應該是逐步增加，不應該有體重急速下降的情形。據醫學統計分析，兒童罹患上腸繫膜動脈症候群的機率約為0.05%，孩子如有不明原因的體重下降，就要求醫找出真正的原因。值得一提的是年輕的女性如果過度減重，也有罹患上腸繫膜動脈症候群的風險，故追求完美體態的同時，也須注意不要過度減重以免得不償失。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58347
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