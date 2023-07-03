全球首例　澳洲允醫師開立迷幻藥治憂鬱症創傷症候群

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澳洲科學家對政府此一舉措感到驚訝。此一措施今年2月宣布，並於7月1日正式生效。一名科學家表示，這使得澳洲「處於該領域的研究最前線」。
摩納希藥學研究所（Monash Institute of Pharmaceutical Sciences）神經藥物開發中心（Neuromedicines Discovery Centre）副主任蘭米德（Chris Langmead）表示，過去50年來，在持續性心理健康問題的治療上，取得的進展十分有限。
在接受度逐漸增加的情況下，美國有兩個州允許使用賽洛西賓。俄勒岡州是第一個讓成年人可以合法使用賽洛西賓的州，科羅拉多州的選民則是在2022年讓賽洛西賓的使用除罪。美國總統拜登（Joe Biden）最小的弟弟幾天前在接受電台訪問時表示，在他和拜登總統討論以迷幻藥作為治療形式的優點時，拜登總統始終保持「非常開放」的態度。
美國食品暨藥物管理局（FDA）2018年將賽洛西賓指定為「突破性療法」，這樣的作法目的是要加速治療嚴重疾病藥品的開發和審查。約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）等機構的迷幻藥研究人員受惠於FDA的經費；FDA上個月公布了指導草案，研究人員據以設計臨床試驗，測試迷幻藥作為不同疾病的潛在治療方法。
即便如此，美國精神醫學會（American Psychiatric Association）尚未同意在治療中使用迷幻藥，聲稱FDA還沒做出最後決定。
美國和澳洲等地的醫學專家都示警說，必須對藥物的功效和迷幻藥的風險再進行更多的研究，因為迷幻藥可能導致幻覺。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1120702