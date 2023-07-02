首度同台合體！侯友宜引用「夜襲」歌詞發文：韓國瑜是我的楷模

內幕／韓冰被勸進參選原因曝　「這類人」多住萬華韓國瑜較好發揮

▲ 國民黨中正、萬華立委參選人迄今仍未出爐，而韓冰則被黨部屢屢勸進，國民黨人士透露勸進緣由，是萬華區較多果菜市場從業員居住，而韓國瑜曾任北農總經理較好發揮。（圖／資料照片）
▲ 國民黨中正、萬華立委參選人迄今仍未出爐，而韓冰則被黨部屢屢勸進，國民黨人士透露勸進緣由，是萬華區較多果菜市場從業員居住，而韓國瑜曾任北農總經理較好發揮。（圖／資料照片）

記者翁子竣／台北報導

國民黨台北市第五選區（中正、萬華）立委參選人難產，前高雄市長韓國瑜女兒韓冰近期屢被勸進，與台北市議員吳沛憶角逐立委席次。有國民黨人士透露，台北市黨部盼徵召韓冰參選，是因萬華區較多果菜市場營銷從業人員居住，而韓國瑜曾任北農總經理，因此聯繫程度較高。他也提到，中正、萬華參選人對民調有所爭議，若此時有「第四人」跳出，加上韓國瑜出馬，應可壓制住其他參選人。

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2024各政黨積極布局立委選戰，向來被視為國民黨艱困選區的台北市第五選區（中正、萬華），台北市議員鍾小平、應曉薇、郭昭巖早早表態盼爭取提名。不過，歷經三天電話民調，台北市黨部6月時仍以「兩份民調結果差異過大」為由未公布獲勝人選，並將民調結果送提名資格審查小組審議。

北市立委共計八個選區，現僅剩第五選區人選處於難產窘境。眼見選戰步步進逼，前高雄市長女兒韓冰近期被黨部視為奇兵，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹也出馬多次勸進，雖韓冰起初表達有參選意願，但於後又以盼「出國深造碩士」為由婉拒。據悉，黨部現仍積極與韓冰洽詢中。

不過，韓國瑜出生於新北市板橋區，於2018年當選高雄市長，太太李佳芬則為雲林地方政治家族，曾任雲林縣議員。從客觀條件顯示，現年26歲的韓冰與中正、萬華較無關聯，不免引發外界好奇，黨部為何屬意韓冰投入立委選舉？背後更有何淵源？

有國民黨人士表示，勸進韓冰參選為北市黨部發想，雖韓冰年紀較輕，但從過去觀察，可發現其口才及應對進退表現亮眼，已具備大將之風，且年輕女性投入選戰，更會是立委選舉的亮點。

此外，國民黨人士也指出，雖中正、萬華過去趨勢為「綠大於藍」，但從2022年台北市長選舉中，可發現台北市長蔣萬安當時的得票數，也取得了不錯的成績。此名人士還提到，雖萬華區更為偏綠，但該地區有許多果菜市場營銷從業人員住在那，而韓國瑜過去擔任北農總經哩，可更容易有發揮空間，聯繫程度較為強烈。

藍營人士則認為，中正、萬華立委初選僵持不下，參選人對於民調數字都有很多意見，若此時選擇第四人代表國民黨，大家也比較容易心服口服，尤其若韓國瑜願意出來，在某種程度上更可壓住其他參選人。

倘若韓冰最終接受勸進投入選舉，該名藍營人士更呼籲黨部「不要再做民調」，除時間已較為急迫，且韓冰優勢不在於知名度高，而是未來選戰可塑性強「後市可期」，若與在地議員進行民調比拚，恐不會佔優勢。他認為，若韓冰點頭投入選戰，應採直接徵召方式避免民調爭議重演。

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