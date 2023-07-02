內幕／韓冰被勸進參選原因曝　「這類人」多住萬華韓國瑜較好發揮

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北市立委共計八個選區，現僅剩第五選區人選處於難產窘境。眼見選戰步步進逼，前高雄市長女兒韓冰近期被黨部視為奇兵，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹也出馬多次勸進，雖韓冰起初表達有參選意願，但於後又以盼「出國深造碩士」為由婉拒。據悉，黨部現仍積極與韓冰洽詢中。
不過，韓國瑜出生於新北市板橋區，於2018年當選高雄市長，太太李佳芬則為雲林地方政治家族，曾任雲林縣議員。從客觀條件顯示，現年26歲的韓冰與中正、萬華較無關聯，不免引發外界好奇，黨部為何屬意韓冰投入立委選舉？背後更有何淵源？
有國民黨人士表示，勸進韓冰參選為北市黨部發想，雖韓冰年紀較輕，但從過去觀察，可發現其口才及應對進退表現亮眼，已具備大將之風，且年輕女性投入選戰，更會是立委選舉的亮點。
此外，國民黨人士也指出，雖中正、萬華過去趨勢為「綠大於藍」，但從2022年台北市長選舉中，可發現台北市長蔣萬安當時的得票數，也取得了不錯的成績。此名人士還提到，雖萬華區更為偏綠，但該地區有許多果菜市場營銷從業人員住在那，而韓國瑜過去擔任北農總經哩，可更容易有發揮空間，聯繫程度較為強烈。
藍營人士則認為，中正、萬華立委初選僵持不下，參選人對於民調數字都有很多意見，若此時選擇第四人代表國民黨，大家也比較容易心服口服，尤其若韓國瑜願意出來，在某種程度上更可壓住其他參選人。
倘若韓冰最終接受勸進投入選舉，該名藍營人士更呼籲黨部「不要再做民調」，除時間已較為急迫，且韓冰優勢不在於知名度高，而是未來選戰可塑性強「後市可期」，若與在地議員進行民調比拚，恐不會佔優勢。他認為，若韓冰點頭投入選戰，應採直接徵召方式避免民調爭議重演。