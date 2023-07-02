中俄關係更緊密？今年往來航班「載客量增10倍」 疫情解封後暴增
前往中國的航班成為今年夏天最受俄羅斯人歡迎的航線之一，根據俄羅斯交通運輸部與機票訂購網站「Aviasales」消息，今年俄羅斯飛往中國的直飛航班單程票價近1.92萬盧布（約新臺幣6,802元），而中俄之間航班客運量更比去年同期成長十倍多，報導稱這除了跟中俄之間航班數增加有關外，也跟中國解除防疫限制有關。
國際中心楊智傑／綜合報導
俄羅斯交通運輸部上月30日資料顯示，今年1月至5月間，中國與俄羅斯兩國間的客運量呈現大幅成長，其中中國航空公司從俄羅斯各地向中國各地往返運送了7萬8800名乘客，數量為2022年同期的10倍多。
《俄新社》稱俄羅斯有伊爾航空、俄航、極光航空、S7航空和雅庫特航空等5家航空公司、共13條航線固定飛往中國，頻率為每週32班；中國則有7家航空公司、沿10條航線固定往返中俄，頻率為每週45班，其中包含從北京、成都、上海飛往莫斯科和聖彼得堡，以及從青島、廣州、西安、重慶等地飛往莫斯科等航線。
報導指出，客運量之所以跟去年同期比起來呈現大幅成長的原因，除了中俄關係更緊密、航班數增加外，還有中國在今年春天不再有著防疫限制，因此出入境人次有所增長。
機票訂購網站「Aviasales」預估俄羅斯夏季飛往亞洲國家航班的需求將會上升，而中國甚至比義大利更受俄羅斯人歡迎。俄媒《消息報》也引述「Yandex旅行網」消息，稱在「俄羅斯日」假期期間，中國成為了俄羅斯人境外旅遊首選的目的地之一。