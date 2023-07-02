PLG／林書豪確定明年會繼續打 發文感謝在鋼鐵人找回對籃球的愛
林書豪此前經聯盟公布，正式成為自由球員，鋼鐵人總經理高景炎證實他已經離隊，雙方仍在洽談合約。而在經歷過這樣一個奇幻的賽季後，林書豪今（2）日在個人社群網站上發文感謝鋼鐵人、高雄和自己的球迷，透露在這半個賽季的心路歷程。
記者黃建霖/綜合報導
回顧當時的背景，林書豪當時在CBA經歷挫折，因為傷病、發揮機會銳減，也遭致一些批評和質疑。他坦言在加盟鋼鐵人時，自己已經身心俱疲，「連著4年遇到在場上和場下的困難。我心裡準備了打完2023的賽季然後可能就不打了。我已經100%滿意我為了籃球付出的努力。」
在該文中，林書豪提到在為鋼鐵人效力的3個月中，他找回對自己能力的相信和找到對籃球最單純的熱愛。也很感謝球迷給自己在場上最快樂的回憶。「謝謝大家給我那麼多愛和支持，幫助我找回自己。」
在花了6周放鬆和恢復以後，林書豪現在要開始準備回到球場訓練，他說自己還不確定明年會在哪裡打，但已經要開始準備2024年的賽季，也確認一定會進入生涯的第14年。
林書豪在上賽季共出賽19場，場均約出戰37分鐘，可得到26.3分8.4籃板8.8助攻，兩分球命中率49.45%，三分球命中率35%。