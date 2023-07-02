廣東雙層巴士側翻！傷亡情況仍不詳 疑雨天路滑引發連環車禍
中國廣東省汕湛高速公路今（2）下午發生雙層巴士翻覆意外，中國媒體報導指出該路段疑似雨天路滑導致連環車禍，不僅長途巴士側翻，還有前後車輛打滑，一度導致後續車輛無法通行，現場更有至少6台救護車和多輛大型吊車前往救援，然而目前官方尚未公佈具體傷亡情況，詳細事故原因仍有待調查。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據中媒《上游新聞》報導，一名目擊者稱事發在當天下午4時30分左右，在廣東河源市紫金縣的汕湛高速公路路段發生連環車禍，該雙層長途巴士疑似因為暴雨路滑導致側翻，該名目擊者也稱當時有至少6台救護車和多輛大型吊車趕到現場進行救援，車內更有學生受困等待救援。
報導指出，側翻的巴士一度橫倒在高速公路中間，導致後續車輛難以通行，工作人員必須將巴士以吊車拖至公路另一側，並在其他工作人員的指揮下才緩慢恢復通行。紫金縣人民醫院工作人員則表示，確實有傷患被送往該院救治，不過傷患狀況僅表示「有的傷得不嚴重，有的傷得挺嚴重」，而報導稱目前具體傷亡情況不詳，事故原因正在調查中。
另外，中媒《南方日報》則援引另一名現場人士說法，稱事故發生當下乃一輛轎車變換車道途中與後車相撞，撞擊左側護欄後彈回才撞擊後方巴士，導致雙層巴士緊急刹車造成側翻事故。