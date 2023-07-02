影音／(G)I-DLE為台灣準備《想見你》　3分鐘一刀未剪秀中文Rap！

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雨琦表示今晚是在台的最後演出，雖然感到可惜，還是想把心裡話告訴大家，她說：「這兩天真的感覺到台北的Neverland的熱情，然後我有一句話常常說，先照顧好自己再喜歡我們，為什麼這樣說呢，其實作為粉絲喜歡偶像很正能量是很好的一件事情，前提是，你們要先開開心心、健健康康，這樣作為歌手的我們才能閃閃發光，所以我希望，我們不在的日子，你們一定要身體健康，然後在工作、在學習裡面要加油，我們也會在遠方一起支持你們，好不好？因為我們從小在國外訓練，所以你們擔心，但是不要擔心，我們會互相照顧的，下次再來的話，我覺得會更精采，所以你們要期待好不好？OK！愛你們Bye Bye。」
舒華在昨（1）日首場演出時表示終於回家開唱，因此激動到忍不住情緒落淚，舒華今晚就說：「不哭不哭，今天不管怎樣都不哭！」豈料全員起鬨高喊：「哭吧！哭吧！哭吧！」舒華隨即表示：「謝謝奶味藍（Neverland中文諧音），其實去年的時候，還沒那麼多奶味藍在這邊，所以現在看到這個畫面，真的是....太美好了，wonderful，你們真的要健健康康，不要擔心我們，我們很堅強很勇敢，也很照顧對方，所以不用擔心，真的不用擔心，然後要記得吃飯，不要生病，最近梅雨季節一直下雨，不要一直淋雨，因為我打工的時候，你們知道我那個打工的節目吧，我打工的時候我淋雨打工！反正你們就是不要生病，下次有機會我們會再回來的。」
小娟也誠意十足，全程用中文表達心裡話，她慢慢的說：「很高興能來到舒華的故鄉，謝謝你們這麼歡迎我們，但是，這樣結束的話，感覺會可惜，所以我們一起再玩一回兒吧！」她擔心說錯話，用韓文詢問成員：「對吧？我剛剛是說現在結束太可惜了沒錯吧？所以各位我們再玩一下吧！」
(G)I-DLE除了帶來《DUMDi DUMDi》、《LATATA》、《Allergy》、《Queencard》、《Nxde》、《MY BAG》、《TOMBOY》、《Oh my god》等經典作品，更為台灣歌迷準備中文歌曲《想見你想見你想見你》，薇娟說：「聽說這首歌很紅！」而Minnie、薇娟、小娟的中文發音十分標準，驚豔全場5000名粉絲，令舒華開心表示：「大家喜歡的話，我們就算成功了！」