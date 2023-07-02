「蒲亭廚子」兵變被封殺！千名員工遭池魚殃 傳外燴公司合約廢止
俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）自流亡白俄羅斯後相當低調，至今除了公開錄音黨「向克宮示好」外仍未公開露面，俄羅斯境內更是極力抹去其蹤跡，就連他的外燴公司「協和」（Concord）也遭池魚之殃，原先與克宮簽訂的合約遭廢止，員工們也在領不到資遣費的情況下遭單方面解僱。
國際中心楊智傑／綜合報導
現年62歲的普里格津自出獄後便開始販售熱狗、經營餐廳，成功經商的他最後還開設了自己的外燴服務公司「諧和」，同時因為其名聲響亮、食物又精緻引來俄羅斯政要們的青睞，進而使普里格津成為「蒲亭大廚」長期為俄羅斯政府提供外燴服務，同時也簽訂了長期合約，有著克宮穩定的財務支援。
然而，在普里格津率領瓦格納集團向莫斯科進軍叛變後，連同他旗下相關的外燴公司也遭到清算。根據《INSIDER》2日報導，俄國自媒體《Caution News》援引消息人士說法，稱俄羅斯國防部決議自7月起，將外燴服務公司「諧和」與軍隊、軍醫院簽訂的伙食合約全數廢止。
蒲亭曾稱瓦格納集團完全由國家預算資助，瓦格納集團首領普里戈津的外燴公司「協和」更是與俄羅斯簽署了國家合約，並從中賺取800億盧布（約新台幣291億元），報導指出普里格津發動兵變後，其外燴公司的財務將接受克宮的調查。