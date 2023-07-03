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NBA／Butler＋ Lillard組熱火夢幻組合　美媒為何不看好？

▲波特蘭拓荒者球星Damian Lillard想被交易至熱火，但對拓荒者而言，並非交易極大化。（圖／美聯社／達志影像）
▲波特蘭拓荒者球星Damian Lillard想被交易至熱火，但對拓荒者而言，並非交易極大化。（圖／美聯社／達志影像）

記者廖聿偉/綜合報導

拓荒者球星Damian Lillard已向球團提出交易申請，成為今夏最大咖球員之一，動向備受矚目，根據知名記者Shams Charania報導，Lillard首選是被交易到邁阿密熱熱火，聖安東尼奧馬刺也可接受。

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Lillard在2019年與拓荒者簽下一份4年1.76億美元超級頂薪合同，將在2024-25賽季結束後到期。去年7月，他又與球隊達成2年1.2億美元的超級頂薪提前續約協議，因此合約將一直到2026-27賽季（球員選項）才會到期，屆時他將年滿37歲。

熱火和布魯克林籃網目前是Lillard的主要追求者，而前者的籌碼預計將圍繞Tyler Herro和Duncan Robinson為主體，Jimmy Butler也已經向球隊要求希望能全力追求Lillard。

但美國媒體《ESPN》看衰Lillard將加盟熱火，文章中提及，「Lillard想要轉戰邁阿密如司馬昭之心，但對於拓荒者而言，把Lillard送至熱火並非最佳選擇，球團希望換取最高的價值，無論是頂尖球星、潛力新秀，乃至於高順位選秀籤，都能讓球隊縮短陣痛期。」

不過Lillard擁有交易否決權，因此拓荒者要換取最佳利益，也要看Lillard是否同意，也加深交易難度。

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