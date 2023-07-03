高球／洪健堯單日抓七鳥、無柏忌完美演出　奪生涯台巡賽第13冠

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張緯綸發揮全力交出64桿佳績，以四回合低於標準桿21桿的267桿，超車拿下亞軍，獲得獎金30萬元。賴嘉一打出不錯的68桿，以四回合總桿低於標準桿19桿的269桿，名列第三作收，寫下他台巡賽最佳名次。李玠柏打出68桿，以四回合低於標準桿17桿的271桿，得第四名。
洪健堯最終回合繼續發揮球技，完美上演無柏忌，他以領先四桿之姿出發，前九洞各桿都打得很好，抓下五鳥，31桿，已將領先差距拉大至五桿，不過他賽後說，因為看到成績看板張緯綸也打出31桿佳績，加上風勢大，後九洞更大，所以也不敢大意，後九洞採穩紮穩打策略，不強攻，也抓下二鳥，34桿，最後仍以五桿差距獲勝。
他表示，最後一洞第18洞四桿洞的小鳥算是代表作，因為領先差距已大，勝券在握，沒有壓力，所以打上果嶺的第二桿打得非常精準，只距洞口一吋，差點打下老鷹。
他指出，自從五月底的三花TPGA錦標賽結束後，就接受建議調整比賽心態，「當沒有那麼在意成績名次時，一切變得簡單多了，球技反而更能發揮出來，」他在這場比賽，心態調整很成功，也很享受比賽。
他說，自己除了比賽以外，女兒是最優先順序，隔日帶女兒去日本旅遊，享受親子之樂，將返台參加下一場肇喜登峰老爺逐夢賽，其後將參加杭州亞運及亞巡賽程。
肇喜登峰巡迴賽是由三商集團榮譽董事長翁肇喜總冠名贊助，自2021年開始舉辦，已持續第三年舉辦，2021年及2022年有六場，今年增加一場為七場比賽。這一場比賽是由台灣美津濃公司單站冠名主辦丶台灣職業高爾夫協會主辦，斑芝花高爾夫俱樂部為主要贊助與協辦。