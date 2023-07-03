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足球／見血見紅牌！「蘭陽射手」李宗陽破蛋 台北競技戰平FUTURO

▲李宗陽踢進本季首顆進球。官方提供
▲李宗陽踢進本季首顆進球。官方提供

記者廖聿偉/綜合報導

2023台灣企業甲級足球聯賽，AC Taipei 台北競技作客台中面對FUTURO，儘管上半場先失球，但「蘭陽射手」李宗陽浴血奮戰在下半場以小角度破門，本季終於開張，可惜即便李茂被紅牌罰下，台北競技多打1人最後仍1比1和局收場。

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台北競技首循環以2比0擊敗FUTURO，昨作客來到台中，前役FUTURO才剛賞給衛冕軍南市台鋼本季第2敗氣勢正盛，不過台北競技也不遑多讓，一開賽兩隊互有攻勢，李宗陽和FUTURO外援班吉跳起爭球時被擊中臉部，當場鼻部出血，FUTURO趁亂反攻讓班吉搶先破門。

0比1落後進入下半場，台北競技開啟一輪猛攻，第55分鐘FUTURO李茂為了和吳龍明爭球，抬腳過高犯規領到紅牌下場，多打1人的台北競技把握優勢，韓籍後衛張正斌禁區邊妙傳右路給到李宗陽，小角度勁射破門，1比1追平。

3分鐘後台北競技攻勢再起，温智豪在禁區邊被絆倒後，迅速起身重新拿到球起腳射門，可惜中柱，接著兩位前鋒李宗陽和黃聖傑都拿到機會射門，無奈幸運女神沒眷顧，最終兩隊以1比1和局收場。

賽後台北競技總教練陳信安肯定子弟兵的拼勁，連2場從落後追到平手，用力奔跑創造許多進球機會，「尤其兩邊的邊後衛跑了非常多。」體能調節的不錯。

此役是第二循環最後一戰，相較首循環拿到4勝2敗，第二循環僅1勝3平3負掉出前三位置，陳信安坦言不滿意，「幾場該贏的球沒能贏，都有機會贏球，可惜平手失去很多積分。」下週六7月8日首循環補賽是第三循環前最後取分機會。

「蘭陽射手」李宗陽終於在本季第13場比賽攻進個人首顆進球，賽後一開口就感謝隊友張正斌漂亮助攻，「比賽密集有時一週三賽，調整不容易，需要一直維持在高壓，又疲勞狀況下滑，把握度沒有過往來得好。」不過「見紅」後反倒打破進球荒不失為一個好的開始。

獲得積極跑動稱讚的左後衛廖茂霖，前役本季首度獲得先發，即傳出助攻，延續登場機會，「在場下就是準備好自己，調整心態。」相較去年站穩先發，今年多坐板凳，此役賽後馬上就向温智豪討教，「把握上場時間盡力去踢，此戰扛班吉壓力蠻大的，但4個後衛很自律互相補防，越來越團結。」

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