國小女童考試第5名！遭父逼罰跪狂抽腿部PO網 家防中心介入調查
新北市某國小五年級女童，因考試考了第5名，竟遭父親拿藤條抽小腿體罰，還將體罰過程PO臉書，引發網友議論，對此，新北市家防中心接獲通報後，經訪查確認該父親不當體罰；教育局也指出，已啟動輔導關懷程序，會持續觀察女童的身心狀況，並與家長溝通正向管教方式。
記者林盈君／綜合報導
據了解，該家長以臉書發文「這學期考第5名下場」為標題，PO出女童這學期僅考了第5名，除要求女童捧著獎狀罰跪，還以藤條鞭打女童大腿及小腿部分，影片中女童放聲大哭，該家長還貼出腿部瘀青照片，引發輿論爭議。而該父親解釋，這是父女間的約定，以每科95分為標準，少一分打一下，但體罰PO網卻引發爭議，新北市家庭暴力及性侵害防治中心獲報後，隨即介入調查。
經查訪後，認定家長不當管教，後續將持續觀察女童狀況，並要求家長接受親子教育課程，以導正相關管教子女的觀念。教育局則表示，目前由校方專輔教師、學校社工協處，啟動輔導關懷程序，並於暑期持續關懷該生身心狀況，持續與家長溝通正向管教方式。
※【NOWnews 今日新聞
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