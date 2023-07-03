郭台銘狂轟「3+1政策」！拋高教五大改革　強調「放過孩子吧」

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對此，郭台銘痛批拒絕「荒妙的謬透頂的3+1」，還希望執政黨「放過孩子吧」，他表示，1994年的教改，廣設高中與大學，讓高中教育得以普及，大學不再是窄門，每個想升學的孩子，多數都能進入高教殿堂汲取知識。但是，三十年前的教改解決了高等教育「量」的問題，但是「質」的問題卻沒有等觀提升。
郭台銘指出，根據主計總處統計，2001年具大學以上學歷，從事基層勞力工作者只占117萬名大學的1.8%，但是到了2022年，此一比率升至11.3%。學歷通膨（degree inflation）讓高等教育的問題逐一浮現，「高學歷、低薪水、低成就」不斷惡性循環，然而面對此危機，政府竟然不思考如何解決根本性問題，更甚者推出政策買票，不禁令他痛批「這些政策根本就是倒果為因、本末倒置，聞之讓人感到怵目驚心。」
郭台銘痛批，政府提出的「3+1」，徹底顛覆大學教育的本質，甚至沒有任何的配套措施，郭台銘也提出5大改病，並呼籲中央，錯誤的政策就在眼前，政府務必懸崖勒馬，並重新檢討高等教育的政策。」
台灣教育制度的五大主張：
1、 未來大學採用「2+2」課程設計
大一、大二由教授開設基礎課程，教授知識理論，讓學生們能夠廣泛地追求各領域知識。大三、大四由業界業師與教授合開實務課程，並在暑假安排至業界實習，不僅是工業相關科系，農業與服務業相關科系也可適用，「教用合一」徹底解決學歷通膨問題。
2、 大幅提升高教資源
政府有責任在八年內，逐步將高等教育的經費從國內總GDP的0.39%，提升至OECD會員國平均1%的水準，改善目前大專院校的研究與教學環境設備，提升整體高教的品質，讓台灣莘莘學子的教育水準與世界接軌，其智識與技能能與業界接軌。
3、 縮短公私立大學資源的落差
台灣公立大學生每年可獲得政府補助3,332美元，而私校大學生僅能獲得1,163美元補助，但台灣56%的孩子都就讀私立大學，而且往往都是經濟相對弱勢的家庭，「教育是社會階級流動的動力」，縮短公私立大學資源的落差，給每個孩子公平的機會，才是真正的正義。
4、 減輕教授非必要的行政與招生負擔
承認吧，許多教授都必須兼任學校行政工作，以及招生業績，特別是私立大學的教授們。面臨少子化，再加上個人著作升等壓力，能花在教學與輔導時間逐年被大幅壓縮，孩子的教育品質成為直接的受害者。如何減輕大學教授非必要行政工作，轉而追求教育品質，是政府當下就該重視的議題。
5、 召開教育國是會議
民進黨執政七年來，14所私立大學院校退場，卻完全看不到高教長遠政策與資源分配的規劃與作法，面臨少子化與全球化的挑戰，有必要召開「教育國是會議」廣徵學者、專家、家長與學生意見，作為台灣未來教育體系改革的參考。