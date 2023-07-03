全家霜淇淋新口味開賣！聯名千千推木瓜牛奶、椰椰奶奶 9元爽吃
全家霜淇淋今（3）日曝光新口味！聯名台灣人氣美食YouTuber千千，首波推出兩款Fami!ce全家霜淇淋及一款酷繽沙，包括「木瓜牛奶霜淇淋」、「椰椰奶奶霜淇淋」及「水水很芒酷繽沙」。7月8日至7月12日到全家取件送霜淇淋9元優惠券，不到10元就能開吃新口味。
記者蕭涵云/台北報導
YouTuber美食水水千千2018年創立個人品牌「水哦」，推廣千千喜愛的新台味，先後推出5種口味千拌麵、4種口味千醬等產品，其中，千拌麵至今還銷量近百萬袋，在拌麵市場殺出重圍，成為量販通路的常勝軍。如今再宣布正式邁向集團化，「水哦」旗下再推出台式家常美食品牌「水水灶咖」，傳言已久的全家霜淇淋最新口味，就是聯名「水水灶咖」的「木瓜牛奶霜淇淋」！另外還有「椰椰奶奶霜淇淋」及「水水很芒酷繽沙」， 3款復刻台灣古早冰果室的夏日冰品搶先曝光。
全家霜淇淋「椰椰奶奶」以香濃奶油搭配椰奶，每一口都吃得到香甜奶油的濃郁與微微的椰奶香氣，並加入海鹽、以鹹味平衡整體濃醇口感，夏天也吃不膩；「木瓜牛奶」則是復刻台灣經典口味，香醇木瓜的清甜融入小農牛奶，口感綿密又消暑。這次還同步亮相全新水水灶咖霜淇淋包裝，以新潮復古的老屋窗花圖騰象徵台式灶咖，鮮豔紅白色調台味十足。
「水水灶咖」和全家還把夏天必吃的芒果做成「水水很芒酷繽沙」，選用酸甜清脆的青芒果與綿密甜嫩的黃芒果，兩款果肉搭配QQ晶球，再擠上霜淇淋，營造多種口感和風味，單吃、混著吃都很療癒。
最划算的是，全家霜淇淋新口味一上市竟然9元就能爽吃！只要在7月8日至7月12日，到全家取件就送霜淇淋9元優惠券，相當於不到10元就能開吃新口味。
另外，創意灌餡蛋捲品牌「青鳥旅行」也在台北SOGO復興館，開設期間限定一個月的快閃店，獨家販售「珍珠奶茶蛋捲霜淇淋」。嚴選錫蘭紅茶搭配北海道十勝頂級生乳，推出帶有細緻茶香的霜淇淋，再點綴以日本沖繩黑糖蜜漬的現煮珍珠，醇厚奶茶香吃得到微微黑糖甘味，還咬得到Q彈有嚼勁的珍珠，尤其搭配灌餡蛋捲為基底、現場手工製作薄脆口感的「錫蘭紅茶蛋捲甜筒」，甜而不膩滿足珍奶控。