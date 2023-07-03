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TPASS上路首遇工作日！交長喊通勤觀光都可用　

▲今上午上班尖峰時間，台鐵、各捷運站都安排了人員指引，北車台鐵剪票口部分並未出現大量人潮，也未有壅塞情況。（圖／記者許若茵攝，2023.07.03）
▲今上午上班尖峰時間，台鐵、各捷運站都安排了人員指引，北車台鐵剪票口部分並未出現大量人潮，也未有壅塞情況。（圖／記者許若茵攝，2023.07.03）

記者許若茵／台北報導

行政院通勤月票1日上路，今（3）日迎來第一個工作日，交通部長王國材也親到台北車站視察實施狀況，目前台鐵專用通道進入狀況良好，並未出現壅塞。王國材說，通勤月票不僅可以通勤，也可用於觀光，他更透露，政策已獲總統與行政院長支持，未來持續施行將會使用一般預算支應。

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北中南三大生活圈公共運輸通勤月票於1日上路，經過周末2日，今面對第一個工作日，王國材上午親赴台鐵台北站視察TPASS行政院通勤月票執行情形。

今上午上班尖峰時間，根據記者觀察，台鐵、各捷運站都安排了人員指引，尤其若使用TPASS的民眾，進出台鐵須走專用通道，但目前北車台鐵剪票口部分並未出現大量人潮，也未有壅塞情況。

王國材接受媒體採訪時表示，截至昨天晚上已有30.7萬人設定TPASS完畢，週末共有41.4萬人次使用，雖然不是通勤日，但許多民眾仍拿來觀光旅遊。

王國材坦言，這幾天台鐵的確仍有在一些民眾對於專用通道不清楚，因此有誤闖，這會請台鐵導引人員加強演練，今天目前專用通道部分順暢。

王國材指出，TPASS政策於3月底確認，只有3個月建置期間，現在除了北捷與高捷過去有定期票經驗，每個通道都可以走，但其他如機捷、中捷、台鐵都要使用專用通道，預計希望年底前建立好各閘門。

另王國材也表示，希望能再多幾套讀卡機，專用通道讀卡機若有故障就能緊急替換，因為目前只有3個月的建置期，本來計畫要到明年實施，但因為網路討論度高，因此他給公共運輸業者任務，希望7月政策上路，若未來提早建置完成，就會開放更多通道給民眾使用。

王國材提到，這兩天他到處跑，發現很多乘客使用通勤月票多站進出，公共運輸各場站有很多美食購物商場，未來通勤月票也可以促進國內消費，歡迎民眾可以多到各站觀光旅遊飲食，雙重使用於通勤、觀光，期待這樣能讓民眾減輕負擔，並符合淨零排碳目標。

對於外界關注政策是否會持續施行，王國材透露，「這個已經很確定」，總統蔡英文、行政院長陳建仁都確定，「只要這個政策是OK的，現在是用特別預算，未來會用一般預算支應」，讓政策能更長久。

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