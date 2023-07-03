TPASS上路首遇工作日！交長喊通勤觀光都可用　

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今上午上班尖峰時間，根據記者觀察，台鐵、各捷運站都安排了人員指引，尤其若使用TPASS的民眾，進出台鐵須走專用通道，但目前北車台鐵剪票口部分並未出現大量人潮，也未有壅塞情況。
王國材接受媒體採訪時表示，截至昨天晚上已有30.7萬人設定TPASS完畢，週末共有41.4萬人次使用，雖然不是通勤日，但許多民眾仍拿來觀光旅遊。
王國材坦言，這幾天台鐵的確仍有在一些民眾對於專用通道不清楚，因此有誤闖，這會請台鐵導引人員加強演練，今天目前專用通道部分順暢。
王國材指出，TPASS政策於3月底確認，只有3個月建置期間，現在除了北捷與高捷過去有定期票經驗，每個通道都可以走，但其他如機捷、中捷、台鐵都要使用專用通道，預計希望年底前建立好各閘門。
另王國材也表示，希望能再多幾套讀卡機，專用通道讀卡機若有故障就能緊急替換，因為目前只有3個月的建置期，本來計畫要到明年實施，但因為網路討論度高，因此他給公共運輸業者任務，希望7月政策上路，若未來提早建置完成，就會開放更多通道給民眾使用。
王國材提到，這兩天他到處跑，發現很多乘客使用通勤月票多站進出，公共運輸各場站有很多美食購物商場，未來通勤月票也可以促進國內消費，歡迎民眾可以多到各站觀光旅遊飲食，雙重使用於通勤、觀光，期待這樣能讓民眾減輕負擔，並符合淨零排碳目標。
對於外界關注政策是否會持續施行，王國材透露，「這個已經很確定」，總統蔡英文、行政院長陳建仁都確定，「只要這個政策是OK的，現在是用特別預算，未來會用一般預算支應」，讓政策能更長久。