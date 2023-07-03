2023霹靂超先天路跑 與素還真一同跑跳江湖行俠仗義
台南正統鹿耳門聖母廟經歷三建而成，以殿堂式回字格局、巍峨氣派的宮殿式建築吸引絡繹不絕的遊客信眾。廟前廣場兩座19公尺高的神將頂天立地，氣宇軒昂，是廟宇地標，同時也是知名的求月老聖地。無論從旅遊或敬神的角度，都是不可不去、不可不跑的宗教聖地。
記者林怡孜/台南報導
「霹靂布袋戲」官方推出布袋戲迷心中夢幻「超先天路跑」的路跑嘉年華，昨(2)日一早8點20分，近2000名愛好霹靂布袋戲的跑友於台南正統鹿耳門聖母廟起跑，台南市長黃偉哲、台南市體育局局長陳良乾、立法委員陳亭妃、鹿耳門聖母廟主委王增榮也到場為參與這場活動的戲迷朋友們加油打氣。大會更特別設置經典角色打卡點、精彩操偶及cosplay表演、霹靂歌手同歡，要讓戲迷們滿載而歸。
黃偉哲表示，在霹靂英雄的帶領下，戲迷朋友們可以走出健康、走出快樂，順利完成賽事，並藉機呼籲市民朋友，目前台南登革熱已經超過100例，民眾要注意環境衛生，並勤打掃、消滅病媒蚊，趕走登革熱。
本次路跑均為5公里組別，「不限時間，可走路完賽」的特點，吸引不少志在參加的跑友，輕鬆就能完成，跑友可近距離接觸經典戲偶和苦境知名景點的夢幻體驗。跑友們表示，能夠跑入霹靂布袋戲的掌中江湖世界，與素還真為主的「三台柱、三先天」一同到公開亭、不歸路等苦境經典場景行俠仗義，始於「琉璃仙境」的冒險征途，新穎又有趣。大會特別將活動細分出練氣期、金丹期、大乘期三組別，推出活動限定的霹靂路跑紀念跑衣、浴巾、便條紙、撲克牌，還有鑰匙圈、物資夾鏈袋、完賽獎牌等，為全套霹靂獨家限定大禮包，戲迷們紛紛表示跑得十分過癮，心滿意足。