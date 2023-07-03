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今天熱炸！「7縣市」亮高溫燈號　未來一周小心38度「極端高溫」

▲台灣已進入夏季的天氣型態，各地高溫狂飆，氣象局今（3）日發布「7縣市」高溫燈號。（圖／NOWnews資料照）
▲台灣已進入夏季的天氣型態，各地高溫狂飆，氣象局今（3）日發布「7縣市」高溫燈號。（圖／NOWnews資料照）

記者周淑萍/綜合報導

今（3）日白天溫度高，局部有機會達36度，中央氣象局今（3）日針對台灣7縣市發布高溫燈號，中午前後雲林縣地區、花蓮縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、臺東縣為黃色燈號最高溫也會飆到36度以上。且明（4）起一直到7月9日連續6天，局部地區將出現38度以上的極端高溫，會是入夏以來，氣溫最高的一段時間。

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吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今（3）日台灣上空雲層稀疏，台灣附近漸轉西南風，迎風面西南部偶有零星短暫降雨，山區午後強對流發展，擴及部分平地，應注意局部性大雷雨及「劇烈天氣」如：雷擊、強風、瞬間強降雨等；各地大多高溫炎熱、紫外線強，需注意防曬、防中暑。今日各地區平地氣溫：北部23至36度，中部23至37度，南部24至36度，東部24至37度。

▲中央氣象局在中南部、東部等7縣市發布高溫燈號。（圖／翻攝中央氣象局官網）
▲中央氣象局在中南部、東部等7縣市發布高溫燈號。（圖／翻攝中央氣象局官網）
最新模式模擬顯示，明（4）日起連續6天台灣附近盛行西南風，水氣逐漸減少；各地持續高溫炎熱、紫外線強，應注意防曬、防中暑；背風面北部、東半部因「背風沉降」或「焚風效應」，局部地區將出現38度以上的極端高溫，會是今年入夏以來，氣溫最高的一段時間。但山區午後仍有局部短暫陣雨或雷雨的機率，迎風面西南部清晨亦偶有零星短暫降雨的機率。

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