循炭火掛爐燻烤！皇豪中餐廳頂級一鴨四吃 極致美味一口上癮
高雄萬豪酒店以功夫料理聞名的皇豪中餐廳，遵循傳統古法，推出「道地片皮鴨四吃」，主打高雄飯店業唯一掛在烤爐內以桃心木炭火燻烤而成之烤鴨，歷經三天熟成，皮脆油亮、紅潤多汁，極致美味令人驚豔。
記者陳美嘉／高雄報導
皇豪中餐廳「片皮鴨四吃」由中餐廳主廚及烤鴨師傅共同掌廚，從「油香片鴨、酸爽檸檬糖蘸鴨、鮮味XO醬炒鴨絲到鴨翅煲湯」，每一道都是經典之作。嚴選整隻上等宜蘭櫻桃鴨，每隻約重達5斤，飽滿肥碩；表皮以黃金比例發酵調配的麥芽糖水均勻上色，循炭火掛爐燻烤，經過三天熟成，展現極致美味。
第一吃「青瓜季蔥鴨捲餅」，烤鴨師傅陳吉南展現精細刀工，將片皮鴨的厚度維持0.2公分，油亮的鴨皮貼合半透明的豐腴鴨油，裹上秘製甜麵醬包入手擀餅皮中，放上四季蔥段與青瓜，入口酥香油潤。另一道「檸檬糖蘸片皮鴨」，師傅將台灣三溫糖輕撒在檸檬片上，增香減油、酸香爽口。
第二吃「XO醬彩蔬炒鴨絲」以XO醬快炒鴨肉絲及紅椒、茭白筍等時蔬，鍋氣十足，包捲生菜一同食用別具一番風味。第三吃為「玫瑰蘇梅醬鴨腿」，鴨肉的鮮甜融合玫瑰的芬芳與紫蘇梅的酸甜，清爽解膩。
最後一吃是整場烤鴨宴的精華-「四季明火品鴨湯」，由精通粵菜的池一明主廚執掌，以鴨翅佐鴨下水煲湯，燉煮至骨肉分離，鴨肉細嫩不柴，特色之處在於湯品因應節令加入當季食材：春季薏米冬瓜，夏季檸檬酸菜，秋季荔芋椰青，冬季麻油珍菌，四季風味各有千秋。片皮鴨四吃每套3,080元+10%，須提前24小時電話預訂。