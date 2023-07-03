站回萬七！台股早盤漲逾150點 AI與電力供應股亮眼
數據顯示美國通膨降溫，市場蔓延樂觀情緒，使美股四大指數上周五（30日）收高，其中費半指數漲逾1.6%。台北股市今（3）日開盤也開高走高，早盤一度漲150點，來到17069點，漲幅0.8%。權值王台積電早盤漲3元，來到579元，其他重要電子股如聯電、鴻海、群創、國巨也多有表現。而今日盤面焦點在AI與伺服器概念股，另外電力供應與充電樁族群表現也很亮眼。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數30日上漲285.18點，或0.84%，收34407.6點；那斯達克指數上漲196.59點，或1.45%，收13787.92點；標普500指數上漲53.94點，或1.23%，收4450.38點；費城半導體指數上漲58.88點，或1.63%，收3673.1點。
受到美股激勵，台北股市今日早盤開高走高，早盤一度漲150點以上，來到17069點，站回萬七大關，漲幅0.8%。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤漲3元，來到579元。同樣為晶圓代工的聯電、世界先進漲逾1%，力積電漲0.6%。其他重要電子股，如聯發科、和碩、大立光、日月光都走高，鴻海相對強勢漲1%多，群創、友達與國巨漲1到2%。
而今日伺服器、AI相關概念股紅通通，像是緯穎漲8%，雙鴻今除息秒填息，早盤飆漲停，奇鋐與勤誠漲5%，建準漲逾4%、營邦漲逾3%。另外，緯創與廣達漲4%上下，技嘉漲2%。另外，電力供應與充電樁概念股也強勢走升，康舒漲6%、大同漲3%，亞力與樂事綠能漲1%。光寶科漲超過5%，中探針、微星漲2%，建碁漲逾1%。