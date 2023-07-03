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金曲獎運鏡遭負評？沈春華曝「金鐘5連霸導播」身分　揭幕後秘辛

▲金曲獎轉播的技術問題遭批評，沈春華替金鐘5連霸導播李麗芳平反。（圖／三立提供）
▲金曲獎轉播的技術問題遭批評，沈春華替金鐘5連霸導播李麗芳平反。（圖／三立提供）

記者楊穎軒／綜合報導

第34屆金曲獎頒獎典禮1日在台北小巨蛋舉行，今年轉播的台視在技術層面招致網友諸多批判，如運鏡詭異，切換鏡頭不是太快就是距離太遠，很少特寫，並出現畫面卡住或晃動，遭質疑專業度不足，對此，資深媒體人沈春華發聲力挺當晚主控全場、曾一連拿下5座金鐘獎的導播李麗芳，揭開大型頒獎典禮的幕後祕辛，「不得不替轉播團隊說幾句話！」

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沈春華昨（2）日在臉書發文表示，大型頒獎典禮的轉播非常困難，因為要照顧的環節太多，通常都要花費數個月提前籌備，團隊了解各項表演節目和鏡頭設計是最基本，困難的是，還要查出各入圍者家屬的座位，畫出一目了然的座位圖，甚至要工作人員背起來，才能在3、5秒的時間內，找到得獎者臨時提到的家人，給予最即時的鏡頭，既滿足觀眾的好奇，也是對得獎人和家屬、工作夥伴最大的安慰和尊重。

有網友批評A-Lin表演時的特寫太少，沈春華直言「其實每一個觀眾對鏡頭的感覺都是主觀的，這個沒有什麼對與錯，但是導播往往必須站在一個更高的視角，來決定運鏡」，例如為了讓大銀幕上的歐陽菲菲和現場的A-Lin跨世代同框，導播必須採用遠鏡頭，這也是總企劃陳鎮川團隊的精心設計，而日本人氣樂團King Gnu的表演，整個拍攝轉播的節奏和運鏡，是在專業、毫不妥協的日本樂團要求下，經過數次彩排，才和導播達成的共識，King Gnu看完彩排影片後也很滿意，順利上場表演。

而艾怡良頒錯獎的大烏龍，沈春華坦言嚇了一大跳，但她說這不就是人生意外的插曲，導播也只能面對，「近來、我們都被淹沒在一連串的負面新聞和不安當中，希望大家能將金曲獎當中美好的歌聲、動人的畫面收藏在心底。每一場三金轉播都是不容易的，是否可以給努力工作，兢兢業業，為台灣電視事業打拚的幕後人員，更多的鼓勵？」

鍾欣凌留言「整個團隊真的是做了好多好多的功課啊，大型典禮現場轉播真的太不容易，兼顧所有要有多大顆的心臟多堅強的肩膀跟多少側夜未眠的努力，我也超愛這個團隊跟李導播」，網友附和「沈姐說的沒錯，大型Live節目或表演細節多的數不完，永遠都有進步空間，給予工作團隊鼓勵才是進步的動力」、「不是電視人很難體會轉播團隊的辛勞，解說精闢到位」，導播李麗芳本人也親自回覆：「謝謝春華！」

對於觀眾的反映，台視於當天頒獎典禮結束後發布聲明：「針對金曲34頒獎典禮轉播，觀眾的批評與指教，我們會虛心檢討改進，謝謝大家。」


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