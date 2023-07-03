黃國昌館長赴民眾黨遞遊行邀請　柯文哲：黨公職用個人名義參加

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黃國昌說，今天遞送邀請函要傳達一個訊息是，無論是司法改革還是居住正義，這是在台灣不分黨派跟立場全民共同的價值，對於這個價值的實現，希望三黨的總統候選人、立法院四個黨團可以派代表參加集會，讓全國人民清楚了解，為何這麼多重要法案，以及2017司改國是會議中承諾大家的妨礙司法公正罪、吹哨者保護機制等重要法案，過了6年在立法院的進度幾乎是0?是行政機關杯葛，還是執政黨完全不想過這個法案，還是立院裡面有人對於打破權貴司法的人予以嚴懲的立場有意見?還請4個黨團派代表到凱道上跟人民說清楚。
柯文哲則表示，卸任台北市長後走遍台灣各地，對於民意走向還是有一些了解，目前年輕人最關心的還是低薪、高房價的問題。居這正義也在當市長任內有些成績，不管是社會住宅興建、租金補貼、稅制改革，要表達訴求也支持。
司法改革部分，柯文哲說「這領域個人不是很熟」，但數據上人民對於檢察官跟法官的信任度很低，過去7年司法改革也做的不多，之前聽黃講了之後方向覺得一致，所以716一定支持。
柯文哲說，已經通知黨公職用個人民意去參加，不要用黨的名義，去表達對議題的關心。`
至於不用黨的名義是不是會擔心當天只有他一個總統候選人去變成造勢集會?柯文哲回應，這是政治上的訴求，表達對居住正義森法改革的訴求，支持就支持，政治上不要去亂蹭，把這個行動跟活動單純化。
至於會不會單面延攬黃國昌入黨或擔任不分區，柯文哲說，黃國昌當然是人才，願意願意幫忙很好，但還是要看個人意願，自然就好。黃國昌則回應，目前重點不是在2024，而是要先把遊行辦好。