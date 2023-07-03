劉志鴻醫師借鏡歐盟經驗：「特殊縫合方式」減少剖腹產傷口癒合不良

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選擇適當剖腹產切口部位 可有效避免剖腹產傷口癒合不良劉志鴻醫師於歐盟生殖醫學會，認為土耳其的醫師Dr Kalem展現了長期經驗與好的論文數據，Dr Kalem認為選擇適當剖腹產的切口部位，和分娩之後的傷口縫合方式，可以相當有效避免剖腹產傷口癒合不良，他的縫合方式也引起在場許多醫師的共鳴。劉志鴻醫師將此訊息和相關資料、實際縫合錄影片傳給蘇怡寧醫師，包括實際縫合的錄影片，蘇怡寧醫師研究過後認為不難執行，他於剖腹產時處理傷口依照Dr Kalem的原則和縫法，實際執行後覺得簡單、很不錯並立刻推薦。經過劉志鴻醫師的統整傳遞與蘇怡寧醫師的執行推薦，相信台灣的產科醫師們應該很快會得到這個訊息，且劉志鴻醫師預期應該會改變產科醫師們的作法。
土耳其的醫師Dr Kalem於歐盟生殖醫學會提到幾項關於剖腹產傷口處理原則，包括，剖腹產的子宮切口不要低於膀胱陰道皺摺位置；縫合的時候時候不要縫入內膜組織；這種連續雙層新的縫合方式應該需要更廣為使用；盡量不要用連鎖縫法（lock suture）等，以上這些細節，產科醫師們應該都會注意。
想繼續懷孕 建議與醫師商討剖腹產縫合方式劉志鴻醫師表示，此縫合方式在他以往作深部子宮肌瘤切除手術的時候，為了避免留下縫不到的空間，常常使用，但是Dr Kalem利用此縫合方式做為剖腹產後傷口的處理，是相當聰明的方式。當然，遇到緊急狀況需要很快縫合子宮時，這樣的方式就不適用，但劉志鴻醫師提醒，若是還想繼續懷孕的人，下次需要進行剖腹產的時候可以跟產科醫師討論如此縫合處理的可能性。劉志鴻醫師此趟與生殖中心諸位醫師出席歐盟生殖醫學會，帶回許多婦科議題與台灣醫師共同討論，期許一同打造更好的醫療品質。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58377
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