搶「搭便車」！美國將審國防授權法　眾議員提修正案邀台軍演

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根據眾議院規則委員會（House Committee on Rules）網站資訊，截至6月30日修正案提案截止日，共提出了將近1400項修正案，其中涉及台灣部分34項，涵蓋軍事、外交和經濟層面。
其中在軍事部分，包括了由共和黨眾議員奧格茲（Andy Ogles）提出的，要求邀請台灣參與明年環太平洋軍事演習（RIMPAC）；眾院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）與民主黨議員聯合提案，要求為台灣建立戰爭儲備物資計畫，並呼籲台美強化軍事工作層級包括在軍演、戰略方面的溝通協調。
奧格茲另外提案呼籲，邀請總統蔡英文今年年底前赴華府向美國國會兩院聯席會議致詞。奧格茲指出，此舉有益台美關係。
在外交事務方面的相關提案，則包括了禁止五角大廈花錢製作、採購或展示任何將台灣本島或外島不當劃為中國領土的地圖。
先前共和黨籍眾院外委會副主席華格納（Ann Wagner）曾在2月時提出「台灣保證實施法案」（Taiwan Assurance Implementation Act），該法案在3月22日獲眾議院高票通過。這次華格納再提出了類似修正案，要求國務卿定期檢視對台交往準則，尋求廢除美國對台關係自我加諸限制的機會。
此外，在經濟部分，由眾院外委會亞太小組主席金映玉（Young Kim）與民主黨籍眾議員格林（Al Green）、共和黨籍眾議員勞勒（Michael Lawler）等人提案，呼籲擔任國際貨幣基金（IMF）理事的美國財政部長，積極推動台灣成為IMF成員。
眾議院規則委員會近期將召開工作會議，決定哪些修正案能納入院會辯論與表決程序。眾議院預計於美國假期休會後審議眾院版本。
參眾議院軍委會每年分別提出國防授權法案，兩院軍委會通過各自版本後，再送交兩院院會審議並表決通過，在兩院協商出共識版本後，還得交由兩院各自表決，通過之後才能遞交總統簽署生效。