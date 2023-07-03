前公懲會委員長漏報510萬元債 法院：罰12萬無不當
前公務員懲戒委員會委員長石木欽因捲入富商翁茂鍾案，遭監察院彈劾，並被懲戒法院判決撤職後，又被監察院發現，他在高院擔任院長期間，漏報妻子510萬元債務，裁罰12萬元，石提行政訴訟抗罰，台北地院行政訴訟庭認為，裁罰並無不當及有裁量濫用之處，駁回石的訴訟。可上訴。
記者潘千詩／台北報導
石木欽2017年擔任高院院長期間，應依《公職人員財產申報法》規定向監院申報財產，但當年度申報時，卻漏報妻子向兒子的2筆借款，共計510萬元。監察案認定，石木欽故意申報不實，裁罰12萬元，石不服提起訴願被駁，改提行政訴訟救濟。
石木欽認為，現代社會男女平等，夫妻自主管領自有財產的模式處處可見；他確實已查詢、核實妻子不動產貸款財產狀況，而妻子向兒子借款一事，他沒有經手，也無從查詢得知，是因妻子忘記告知，他才會漏報，絕無故意申報不實。
法官認為，510萬元並非區區小額債務，況且2017年12月29日石木欽申報前3天，石妻曾還給兒子140萬元，屬大額還款，石妻不可能遺忘，石木欽只需在申報前再次跟妻詢問即可，但卻捨此不為而漏申報債務，監察院裁罰12萬元沒有違誤，判石敗訴。