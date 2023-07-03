中共建黨102週年前夕　官媒披露習近平憂亡黨

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習近平當時說，年輕幹部接好班，最重要的是要像已故領導人鄧小平說的，接好「堅持革命鬥爭方向的英勇精神的班」，也就是接好堅持馬克思主義信仰、為共產主義遠大理想和中國特色社會主義共同理想而奮鬥的班。
他指出：「如果我們培養出來的人都不信奉馬克思主義、共產主義了，不舉中國特色社會主義這面旗了，就會發生東歐劇變、蘇共垮台、蘇聯解體那種『故國不堪回首月明中』的悲劇！」
習近平更痛批黨內的貪腐敗壞表示，有的（黨員）講求攀比，看到一些老闆揮金如土、花天酒地，就心態失衡；有的貪圖享樂，感嘆人生苦短，不如及時行樂。
他說，有的投桃報李，把商品交換那一套搬到履職用權中來，以為「替人辦事，拿人錢財」是理所當然的；有的自我膨脹，一朝身居要職就飄飄然，在阿諛奉承中得意忘形，在溫水煮青蛙中放鬆警惕。
習近平表示，更有的心存僥倖，認為被抓的都是「倒霉蛋」，並藉由「元史」記載理學家許衡自許「梨雖無主，我心有主」，指責違法亂紀的幹部，就是缺乏這種修為和定力，以致從心裡破防走向墮落。
求是發表習近平這篇擔憂亡黨與斥責黨內腐敗的談話前，今年5月30日，他出席第20屆中央國安委第一次會議更指出，當前中國面臨「國家安全問題的複雜程度、艱鉅程度明顯加大」。
他疾呼，要堅持底線思維和極限思維，準備「經受風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗」，並說當前中國面臨「國家安全問題的複雜程度、艱鉅程度明顯加大」。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1120703