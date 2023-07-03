分科測驗4.2萬人報考、暴增45%　專家：鐘擺效應、頂大競爭更激烈

柯文哲讚「人才」想延攬？黃國昌：政治競合非我現在關心重點

▲ 網紅「館長」陳之漢與時代力量前立委黃國昌發起「716公平正義救台灣」號召人民上凱道。（圖／新頭殼）
▲ 網紅「館長」陳之漢與時代力量前立委黃國昌發起「716公平正義救台灣」號召人民上凱道。（圖／新頭殼）

Newtalk新聞

網紅「館長」陳之漢與時代力量前立委黃國昌發起「716公平正義救台灣」號召人民上凱道，訴求居住正義、司法改革，兩人今（3日）送邀請函到民眾黨中央，民眾黨主席柯文哲親自接下邀請函還在致詞時再提有意找黃國昌接任法務部長一事。柯文哲受訪時大讚黃是「人才」，但也要看個人意願，動作太多徒增惹人討厭；黃國昌則說，目前最重要是716活動要辦好，至於2024總統大選乃至於其他政治上的競合，都不是他現在關心的重點。

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳之漢、黃國昌上午赴民眾黨遞送「716公平正義救台灣」上凱道遊行的邀請函給柯文哲，柯在致詞時提到，這幾年來司法改革做得不夠，但這領域他並不是非常熟，所以才會遇到黃國昌後，聽對方講了一段，「想說算了、算了，你來做就好了！」再度提到有意「封官」黃國昌當法務部長。此外，柯文哲也說，已通知黨公職，雖不要用黨的名義參加，但已下令以個人名義參加，表達對居住正義、司法改革的支持。

會後接受媒體聯訪時，有記者提問，柯文哲的意思是不要以黨的名義參加，是否擔心716遊行若只有柯一位總統參選人到場，恐變成另類造勢活動？且柯剛說「你來做就好了」，是否有意延攬黃國昌加入民眾黨？柯文哲笑回，這是一個政治上的訴求，居住正義、司法改革，支持就支持，他常說政治不要想蹭人家什麼的，不要什麼都掛黨籍、這不需要，應該把活動單純化，表達對居住正義跟司法改革的支持。

柯文哲也大讚，黃國昌當然是人才，但是對方若願意幫忙是很好，但他覺得要看個人意願，他每次都說「自然就好」，有時候動作做太多也沒用，徒增惹人討厭。

黃國昌則說，這活動與2019年他與館長一起發起623反紅媒活動的本質一樣，在集會遊行前夕，會公開基本參與的規範，希望所有到場黨公職不要帶政黨旗幟，4年前辦公民活動的規範跟初衷是這樣，4年後會採同樣規格辦理。

黃國昌表示，當然那天志工同仁沒有強制力，如果有人真的帶有關政黨的旗幟，也沒有強制力可以制止，大概只能軟性勸導，但他相信過去幾年來，雖然台灣公民運動已經非常少見，從4年前經驗他仍相信台灣公民社會展現的高水準跟高素質，也期待今年這場活動展現出公民活動真正應有的活力。

黃國昌提到，另針對政黨或政治人物彼此間的合作，他必須要說，現在最重要事情就是把716活動辦好，至於2024總統大選乃至於其他政治上的競合，都不是他現在關心的重點。人跟人彼此關係跟支持，都是構築在理念的認同上及能力的肯定上，像是他今天看到柯文哲競選總幹事黃珊珊參加記者會站在這，大家如果還記得的話，去年他挺黃珊珊選台北市長，如果他有票會把票投給她，在那之前，對方沒有拜託過他一句話，完全沒有拜託他那天要支持她，會做這樣的選擇，就是因為認為對方是最好的人才，希望台灣的政治能回歸到這條路上。

黃國昌認為，各黨派各顏色當然有其立場，但選舉就是選賢與能，選能力最好的、理念最好的，大家當然各自心有所屬，今天重點還是拉回來716主軸，希望大家能站出來，支持司法改革與居住正義。

查看原文

延伸閱讀：

館長、黃國昌送716凱道邀請函 柯文哲再提黃當法務部長：你來做就好了

採訪反送中日本記者被遣返 矢板明夫：香港變北韓了

白黃合傳聞多！民眾黨屢邀黃國昌任不分區　柯文哲更欽點法務部長

黃國昌館長赴民眾黨遞遊行邀請　柯文哲：黨公職用個人名義參加

成立中區選哲之友會　柯文哲：政府失能、台灣需要新的政治文化

內幕／與柯文哲拚空戰搶年輕票！賴清德推網路節目　邀網紅談政策

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀