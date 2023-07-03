柯文哲讚「人才」想延攬？黃國昌：政治競合非我現在關心重點

我是廣告 請繼續往下閱讀
會後接受媒體聯訪時，有記者提問，柯文哲的意思是不要以黨的名義參加，是否擔心716遊行若只有柯一位總統參選人到場，恐變成另類造勢活動？且柯剛說「你來做就好了」，是否有意延攬黃國昌加入民眾黨？柯文哲笑回，這是一個政治上的訴求，居住正義、司法改革，支持就支持，他常說政治不要想蹭人家什麼的，不要什麼都掛黨籍、這不需要，應該把活動單純化，表達對居住正義跟司法改革的支持。
柯文哲也大讚，黃國昌當然是人才，但是對方若願意幫忙是很好，但他覺得要看個人意願，他每次都說「自然就好」，有時候動作做太多也沒用，徒增惹人討厭。
黃國昌則說，這活動與2019年他與館長一起發起623反紅媒活動的本質一樣，在集會遊行前夕，會公開基本參與的規範，希望所有到場黨公職不要帶政黨旗幟，4年前辦公民活動的規範跟初衷是這樣，4年後會採同樣規格辦理。
黃國昌表示，當然那天志工同仁沒有強制力，如果有人真的帶有關政黨的旗幟，也沒有強制力可以制止，大概只能軟性勸導，但他相信過去幾年來，雖然台灣公民運動已經非常少見，從4年前經驗他仍相信台灣公民社會展現的高水準跟高素質，也期待今年這場活動展現出公民活動真正應有的活力。
黃國昌提到，另針對政黨或政治人物彼此間的合作，他必須要說，現在最重要事情就是把716活動辦好，至於2024總統大選乃至於其他政治上的競合，都不是他現在關心的重點。人跟人彼此關係跟支持，都是構築在理念的認同上及能力的肯定上，像是他今天看到柯文哲競選總幹事黃珊珊參加記者會站在這，大家如果還記得的話，去年他挺黃珊珊選台北市長，如果他有票會把票投給她，在那之前，對方沒有拜託過他一句話，完全沒有拜託他那天要支持她，會做這樣的選擇，就是因為認為對方是最好的人才，希望台灣的政治能回歸到這條路上。
黃國昌認為，各黨派各顏色當然有其立場，但選舉就是選賢與能，選能力最好的、理念最好的，大家當然各自心有所屬，今天重點還是拉回來716主軸，希望大家能站出來，支持司法改革與居住正義。
查看原文
延伸閱讀：
館長、黃國昌送716凱道邀請函 柯文哲再提黃當法務部長：你來做就好了
採訪反送中日本記者被遣返 矢板明夫：香港變北韓了