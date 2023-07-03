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館長、黃國昌邀7月16日上凱道　侯辦副執行長：會安排侯友宜參加

▲黃國昌、陳之漢發起「公平正義救台灣」活動，侯友宜競選辦公室副執行長謝政達今代收邀請函，並稱原則上會安排侯友宜參加。（圖／侯友宜競選工作室提供）
▲黃國昌、陳之漢發起「公平正義救台灣」活動，侯友宜競選辦公室副執行長謝政達今代收邀請函，並稱原則上會安排侯友宜參加。（圖／侯友宜競選工作室提供）

記者翁子竣／台北報導

時代力量前立委黃國昌與館長陳之漢發起「公平正義救台灣」活動，號召民眾於7月16日走上凱道，並於今（3）日上午送交邀請函，致國民黨2024總統參選人侯友宜，並由侯友宜競選辦公室副執行長謝政達代收。對此，謝政達稍早被問及，是否侯友宜將在當天到場參加？他表示，原則上選辦會安排。

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黃國昌、陳之漢今上午先至民眾黨中央黨部，當面向民眾黨總統參選人柯文哲發出「公平正義救台灣」活動邀請函；於後，兩人又馬不停蹄前往新北市板橋麗寶百貨門口，與謝政達碰面遞交邀請函。

黃國昌表示，他跟謝政達認識很久，但也很久沒碰面，之前他還在當學者、謝政達則是律師，他們在不同位置上共同為勞工發聲，也反應出台灣可貴的價值，就是兩人政治立場未必完全一樣，但可為了共同價值與珍惜勞工權益站在一起合作，更是今天來送邀請函最重要意義。

黃國昌說，侯友宜過去擔任警察期間，對其打擊黑道、詐騙都留下深刻印象，也期待7月16日能以參選人身分來凱道，跟大家分享司法改革、居住正義等想法。

謝政達則表示，他們三人是認識一段時間的好朋友，不管是過去在新北市或他當律師時，在很多議題上都有合作，藉此他也要感謝館長過去對員警的關心，送了很多健身器材讓員警訓練體能，而黃國昌也參與很多公共議題合作。

謝政達提到，侯友宜之前在台大演講明確指出，「會全力支持這場非常有意義的活動」，打擊犯罪、黑金是侯友宜長期以來的主張，不論是新北市首長或警察任內，都沒有改變過，他呼籲所有民眾7月16日，一起出來為活動加溫加持，一起努力將居住正義、反詐騙等工作做得更好。

媒體追問，侯友宜本人是否7月16日會到場參加？謝政達回應，「 原則上選辦會安排侯友宜參加這場活動。」

此外，黃國昌、館長稍早到民眾黨部時，是由柯文哲親自接見，但侯友宜卻未親自出席，是否認為相較下柯文哲較重視活動？陳之漢說，不會，其實他們都很熟，總統參選人跑行程很忙，可能1個月前行程就排滿滿。

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