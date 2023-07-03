天熱車內「有機化合物」空污　認識車內3空污源！採3方式改善以免傷健康

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車內3空污來源 室外空氣、車、乘客大部分車內的空氣都是車外空氣透過窗戶或者通風口（air vent）進入車內，因此，若在塞車或者車流量高的道路上開窗戶，則會讓車外的空氣污染進入車內，因此許多人會在開車時直接將車窗關上。
不過，其實關窗戶只阻絕掉一部份的空氣汙染物，而且在行車過程中全程關窗戶並不正確，因為國健署指出，車內空氣污染可分成3類來源，包含室外空氣污染、車子本身以及乘客所產生的。
由於，車子大多是由不同的塑膠、黏膠、油漆等組合而成，其中有些物質可能會釋放揮發性有機化合物（VOCs）等，會對人體健康產生影響，甚至有致癌的風險，因此車子本身的材料也可能是車內空氣污染的來源。
國健署表示，特別是新車在炎熱高溫的情形下，釋放出VOCs的濃度會比較高而車內駕駛或乘客會產生二氧化碳等，也會造成車內空氣污染，因此乘客也是空汙來源之一。
如何改善車內空污？ 依空污來源採3改善方式若要維持車內空氣品質、對抗車內空氣污染，國健署建議，從上車到行駛中應依照空污來源不同，進而採取以下3種不同的動作來改善車內空污：
- 汽車啟動前：
- 汽車行駛中：
- 汽車行駛中：
而現今汽車冷氣除了選擇內外循環模式外，也有輔助過濾空氣的功能，因此國健署提醒，民眾要降低車內空污濃度，除了判斷是否開窗流通外，也可留意汽車冷氣濾網的更換及清潔。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58339
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