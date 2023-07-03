特色美食端上桌！馬來西亞僑生在台創業 南洋風味讓饕客大讚
雲林在地的馬來西亞餐廳在網路上引起了廣大的迴響，餐廳是由一位環球科技大學餐飲系的馬來西亞籍僑生阿華設立，阿華因思念家鄉的各種菜餚，利用課餘時間自製海南雞飯、椰漿飯和沙嗲雞肉串等大馬傳統料理，受到不少同鄉的認可，因此萌生在台創業的念頭，前往移民署南區事務大隊雲林縣服務站請求法令諮詢，服務站人員發現阿華符合外國專業人才延攬及僱用法訂定的留才條件，即放寬僑生畢業後可在台覓職期1年，並可多次入出境，建議阿華將學生身分轉變為其他在台居留身分，向移民署申請工作許可、居留簽證、外僑居留證及重入國許可四證合一的就業金卡，讓阿華決定畢業後留在雲林創業，販售平價餐盒，讓許多大馬學子能一解思鄉之情。
國際中心賴正琳／綜合報導
餐廳主廚卜昶為也同樣來自馬來西亞，曾多次參與國際廚藝賽事的他，在選用食材方面不馬虎，堅持使用國外進口辛香料，致力於還原自己家鄉的料理風格，以原汁原味重現在民眾面前，菜色上也隨著季節做調整，讓顧客每季都能享用到推陳出新的料理。店內最具特色料理的椰漿飯，以飽含椰漿獨特迷人的南洋風味，搭上經典參巴醬，以主廚獨創好手藝，讓饕客們能一起品嚐這些來自馬來西亞的好滋味。卜昶為表示，店內主要幹部都是當初同校社團的同學，他們到處參賽，大家有著革命情感，也因為有著共同創業理念，加上受到雲林移民署的幫助，於畢業後轉變在台居留資格，希望讓台灣人能夠以較平價的價格嚐到在地的馬來西亞佳餚，以傳遞平價、美味以及富有民族特色味的大馬美食為初衷。
雲林縣服務站站主任陳駿璿表示，政府積極推動外來人口育才、留才、攬才政策，移民署配合放寬僑生畢業後的在台覓職期，該站積極宣導及協助本案讓馬來西亞外籍學生，能在台灣發揮長才並讓同鄉品嚐到家鄉美食料理一解思鄉之情。希望有更多擁有一技之長的外籍生，能夠留台提升我國競爭力。