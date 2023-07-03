網紅醫打小孩100個巴掌！曾稱「兒虐唯一死刑」 任職醫院回應了
一名任職於禾馨醫療體系的網紅小兒科醫師，日前在臉書粉專自爆打小孩，聲稱孩子屢勸不聽才逼得自己出手，不過後續前妻出面指控該醫師事發當天，打了2個兒子各被「50多個耳光」，導致2人臉頰整片瘀青，還曾被父親用腳踢胸口及手臂，引發民眾撻罰，隨後該名醫師已將粉專關閉。對此，禾馨創辦人蘇怡寧醫師回應，已請該名醫師暫停所有臨床職務靜候調查，「該負的責任一樣也不能少」。
記者孫唯容／綜合報導
該名醫師在臉書發文指出，由於自己過度溺愛，導致就讀國小的孩子不會自理生活且屢勸不聽，因此自己才使用「體罰」手段，但諷刺的是，該名醫師後續不僅遭前妻爆出打了2個兒子各被「50多個耳光」，9歲的女兒也被打過巴掌，而該醫師也曾在臉書分享兒虐新聞，更強調「兒童虐待我唯一支持死刑」，引發眾怒。
其任職單位禾馨醫院主管蘇怡寧也在臉書回應此事，他直言家暴就是不對，必須嚴厲譴責，但家暴這種事的處理跟作奸犯科有點不太一樣。譬如說作奸犯科必須接受法律的制裁，同樣的家暴也是必須接受制裁，但同時間，被家暴的對象常常也是資源的接受者，當你嚴厲處罰了家暴者，同時間也等於可能斷了這些被家暴對象的生活依靠，這些都是處理這類問題必須特別注意的。
蘇怡寧表示該醫師原先就已經轉兼任打算離職，所以就請該醫師先暫停所有臨床職務靜候調查，「我們也請求社會局一定要積極介入，務求真相水落石出毋枉勿縱，該負的責任一樣也不能少」。
※【NOWnews 今日新聞
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