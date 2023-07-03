檢視港版國安法對港影響 央廣在台舉辦座談會、開設全新節目
香港回歸中國26週年、港版國安法施行三週年，中央廣播電臺在1日於青平台「下一步」空間舉辦「港知．港覺」港版國安法三週年座談會，邀請移居台灣的港人藝術家黃國才、台灣香港協會理事長桑普、曾被國安法控罪的香港抗爭者「赴湯」、香港邊城青年祕書長馮詔天（Sky），以及台灣智庫諮詢委員賴怡忠共同參與，一起討論香港的現在，同時想想台灣的未來。
國際中心賴正琳／綜合報導
座談會由Rti央廣董事長賴秀如主持，她在致詞時表示，從「六四」到「七一」，大家就會想到香港、反送中、惡質的國安法，央廣做為台灣的公共廣播媒體，關心香港的心不會改變，尤其在越來越多港人來台定居的情況下，相信香港精神會在台灣留下來。賴秀如在介紹與談人時指出，港人藝術家黃國才現在也成為新台灣人、新住民，並以台灣代表身分成為薩爾斯堡全球研討會院士；赴湯是位拳擊手，卻為了反送中與香港的未來走上不歸路，如今來到台灣後，仍希望能為如何保衛自由民主貢獻一己之力。
五位與談人除了透過不同面向與自身經歷逐一檢視港版國安法實施三年來對香港各層面的影響，以及海外港人如何看待當前港府的管治等重要議題，也分別就三年來香港情勢的變化、港版國安法對台港關係的影響，以及台灣可以從香港身中汲取相關經驗等進行討論。其中，黃國才說明國安法施行後持續衝擊文化藝術活動，例如展示空間受限、消滅藝術家展出平台、切斷撥款資源、以法滅藝等問題。馮詔天則論述港版國安法施行後的政治狀況及香港言論自由大幅倒退的問題，他強調，香港公民社會雖不像過往活躍，被迫以更靈活、地下化方式持續運作，但香港公民社會一直都在，並未消亡。
除了舉辦座談會，Rti央廣特別推出全新節目《港知．港覺》，透過PODCAST、專題文章及影音平台邀請海外港人持續為港發聲，相關內容請參閱Rti央廣「港知．港覺」網頁。