批TPASS趕鴨子上架！基層控「台鐵跟不上」　憂逃票漏洞擴大

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另外王傑提到，系統銜接上有問題，有持優待卡刷出站時被扣成全票金額，旅客還要花時間填單退費，也有旅客明明開通方案了，在使用區間內正常刷出卻被扣款，還有同站十分鐘內無法刷進刷出，「看起來就是問題非常的多」。
王國材今上午視察時，認為民眾通行狀況順暢，但王傑駁斥，基層員工看起來就不是這個狀況，員工反饋問題到應變中心，但應變中心要員工自己找維運中心處理，「那要應變中心要幹嘛？」
王傑說，政策本來預計明年上線，現在提早到7月上路，「台鐵很顯然就是沒有辦法跟上」，台鐵需要設置專用通道，不像捷運可以全面通行，一般通道與專用通道導致民眾混亂，「實在是趕鴨子上架，很多配套都沒有做好」，還是應該要解決好機器等問題，不要只是叫員工穿背心指引等，做這些表面功夫。
至於王國材上午說期盼通勤月票不僅可用於通勤，也可用於觀光，王傑直言，「我覺得不要想了，就是你把現在做好的再說」，等到旅客真正進出站都沒有狀況，如同現在一卡通、悠遊卡狀況無礙再討論，尤其台鐵現在要公司化了，「你說要公司化以營利為目標，你說要公司化要賺錢，請問你配合這個政府政策，到底錢賺去哪裡？」
不過台鐵說，車長掌機雖然無法辨識TPASS，但仍可看民眾進站紀錄，另部分車站僅有一個雙向卡機，為了避免旅客重複刷卡，導致下一站無進站紀錄，才會有此限制，民眾若遇到可請站務人員解卡。