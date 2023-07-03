宛如小型聯合國！異國攤位超好逛　2023新住民公益市集在桃園

我是廣告 請繼續往下閱讀
如同越南籍新住民丁氏秋當年來台和先生相識而後定居台灣，為了讓更多人認識越南文化，開始創作販售越南美食。這次市集，丁氏秋也為大家帶來了越南特殊排骨飯和南洋香草茶。除此之外，她也發揮愛心，替無法露面的賽珍珠基金會扶助家庭們站出來，授權該會使用其照片作為此次市集經濟弱勢家庭創業扶植金廣告宣傳活動用，以行動支持公益。
當天活動由桃園市政府王明鉅副市長與賽珍珠基金會盧國城董事長一同進行開幕儀式，為這場別開生面的市集活動拉開序幕！王副市長表示：「每個新住民對桃園都有諸多貢獻，他們在這裡落地生根、生兒育女，是我們很重要的一份子，未來桃園市政府也希望跟賽珍珠基金會有更多的協力服務，與新住民一起打造更美好的家園」。
活動現場非常之熱鬧，攤商們各個臉上都掛著洋溢的笑容，他們都很開心能夠參與這次新住民公益市集，將母國特色美食與文化帶給桃園的民眾。看到自己販售的香蘭戚風蛋糕和魚尾獅餅乾獲得不錯的迴響，來自新加坡的攤商洺愷難掩喜悅的心情，他說：「 我平常是沒有到市集擺攤的，但這次活動是以新住民為主題所舉辦的，我覺得非常有意義，所以一定要來參加，希望可以推廣我們新加坡美食和文化」。自己的家鄉美食能被大家喜愛，也會成為洺愷持續創作的動力。
該會董事長盧國城表示，現今新住民人數已達58萬人，加上其子女更是突破百萬人口，大大地改變了我國人口結構。新住民是台灣的一份子，其子女更是我們未來的主人翁之一，是讓台灣邁向多元文化社會的重要族群。希望社會大眾能夠更多地關注新住民和新二代，以愛與關懷相待。賽珍珠基金會也持續與新住民家庭並肩同行，共創多元共榮的未來！